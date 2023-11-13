روسيا: المواطنون الذين تم إجلائهم من غزة لمصر سيتوجهون إلى موسكو اليوم

قال مستشار وزير الطوارئ الروسي دانييل مارتينوف، إن الـ 70 روسيا الذين تم إجلائهم من قطاع غزة سيتوجهون إلى موسكو في الساعة 10 صباحا اليوم الإثنين.

وأوضح مارتينوف: "ستغادر المجموعة الأولى المكونة من 70 روسيا من قطاع غزة، صباح 13 نوفمبر، متوجهة إلى موسكو".

وأضاف مارتينوف: "اليوم في الساعة العاشرة صباحاً سنتوجه إلى مطار القاهرة، حيث تنتظرنا طائرة متجهة إلى موسكو".

ووفقا مستشار وزير الطوارئ الروسي، وصل جميع الأشخاص السبعين إلى مقر العمليات.

وأعلنت السفارة الروسية لدي مصر، الأحد، نقلا عن وزارة الطوارئ الروسية، عن نجاح عملية إجلاء 70 مواطنًا روسيا من قطاع غزة عبر معبر رفح.

وفقًا لوزراء الطوارئ الروسية، فإن أكثر من 60 مواطنًا روسيا يتواجدون حاليًا في أراضي مصر بعد عبورهم المعبر.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق، عن بدء عمليات إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة بالتعاون مع الدبلوماسيين الروس.

وأوضحت الوزراء أنه تم تقديم المساعدة الطبية والنفسية للمواطنين، بالإضافة إلى تأمينهم بالطعام والماء، وسيتم نقلهم إلى القاهرة لتقديم المساعدة الإضافية واستعادة الوثائق الضرورية.

ومن الجدير بالذكر، إنه منذ 5 نوفمبر تقف طائرتان من طراز "إيل-76" تابعتان لوزارة الطوارئ الروسية في القاهرة، جاهزة لإجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة في أي وقت.