عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: المواطنون الذين تم إجلائهم من غزة لمصر سيتوجهون إلى موسكو اليوم

إجلاء الموانين الروس
إجلاء الموانين الروس من غزة

قال مستشار وزير الطوارئ الروسي دانييل مارتينوف، إن الـ 70 روسيا الذين تم إجلائهم من قطاع غزة سيتوجهون إلى موسكو في الساعة 10 صباحا اليوم الإثنين.

 

وأوضح مارتينوف: "ستغادر المجموعة الأولى المكونة من 70 روسيا من قطاع غزة، صباح 13 نوفمبر، متوجهة إلى موسكو".

وأضاف مارتينوف: "اليوم في الساعة العاشرة صباحاً سنتوجه إلى مطار القاهرة، حيث تنتظرنا طائرة متجهة إلى موسكو". 

ووفقا مستشار وزير الطوارئ الروسي، وصل جميع الأشخاص السبعين إلى مقر العمليات.

وأعلنت السفارة الروسية لدي مصر، الأحد، نقلا عن وزارة الطوارئ الروسية، عن نجاح عملية إجلاء 70 مواطنًا روسيا من قطاع غزة عبر معبر رفح. 

وفقًا لوزراء الطوارئ الروسية، فإن أكثر من 60 مواطنًا روسيا يتواجدون حاليًا في أراضي مصر بعد عبورهم المعبر.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق، عن بدء عمليات إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة بالتعاون مع الدبلوماسيين الروس.

وأوضحت الوزراء أنه تم تقديم المساعدة الطبية والنفسية للمواطنين، بالإضافة إلى تأمينهم بالطعام والماء، وسيتم نقلهم إلى القاهرة لتقديم المساعدة الإضافية واستعادة الوثائق الضرورية.

ومن الجدير بالذكر، إنه منذ 5 نوفمبر تقف طائرتان من طراز "إيل-76" تابعتان لوزارة الطوارئ الروسية في القاهرة، جاهزة لإجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة في أي وقت.

روسيا تعلن بدء إجلاء مواطنيها من قطاع غزة إلى مصر

مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة: لا توجد مناطق آمنة في قطاع غزة

روسيا قطاع غزة دانييل مارتينوف مستشار وزير الطوارئ الروسي مطار القاهرة موسكو وزارة الطوارئ الروسية إجلاء المواطنين الروس السفارة الروسية لدي مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

كذب في كذب .. النيابة العامة تكشف مفاجآت عن حفلة المنصورية

مفاجأة.. النيابة العامة تكشف شهادات مروجي الأكاذيب عن حفلة المنصورية

خريطة سقوط الأمطار .. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الاثنين

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

أُصيب بجلطة أثناء التصوير..أسرار عن معاناة عثمان محمد علي مع المرض قبل وفاته

هل نهاية إسرائيل من علامات الساعة؟.. علي جمعة يروي تفاصيل زوالها من فلسطين

موضوعات متعلقة

تفاصيل تنفيذ عمليات تبادل تجاري مع روسيا وتركيا ودول إفريقية بنظام المقايضة

روسيا تعلن بدء إجلاء مواطنيها من قطاع غزة إلى مصر

روسيا .. التضخم يسجل ثاني أسرع زيادة شهرية في 18 شهرًا

وزيرة أمريكية تحذر الصين من "عواقب وخيمة" لشركات خاصة تساعد روسيا

مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة: لا توجد مناطق آمنة في قطاع غزة

روسيا : نأمل أن تتم زيارة الرئيس الفلسطيني إلى موسكو في الوقت المناسب

مطار العريش يستقبل طائرتين من روسيا وإيطاليا لدعم غزة

25 طنا.. روسيا ترسل مساعدات إنسانية إلى غزة عبر مصر

ترشيحاتنا

في يوم واحد.. مرور أكثر من 800 مواطن أجنبي عبر معبر رفح

تضر بالأمن القومي.. الكابينيت الإسرائيلي يوافق على غلق وسائل إعلام أجنبية

اركب رينو داستر "الفئة الثانية" موديل 2023 بهذا السعر

مستقر عند 30.95 جنيه.. سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

هجوم ناري لـ سيد عبد الحفيظ بعد فوز صن داونز بالدوري الإفريقي

عامر حسين: انضمام فتوح وصبحي للمنتخب "رؤية فنية".. و "شيتوس" اختيار موفق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل خضعت لعملية تجميل؟.. صور كارول سماحة قبل وبعد

ده فوتوشوب.. جلسة تصوير ل كارول سماحة تصغرها 20 سنة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة العدس فى الشتاء؟

بملابس شفافة.. شمس الكويتية تثير الجدل خلال زيارتها للأهرامات

فيديو

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا «فيديوجراف»

فوطتين في بطن مريضة.. أصابع الاتهام تطول 3 كوادر بمركز طبي بسوهاج

مفاجأة للجمهور.. هل يعود بن شرقي وطارق حامد إلى الزمالك ؟ «فيديوجراف»

مذيعة لأول مرة.. ياسمين صبري تشارك عمرو أديب في تقديم برنامج بودكاست

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ