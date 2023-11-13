تيك توك بيعرف الشخص اللي خدتله سكرين شوت .. تفاصيل

هل تريد التقاط لقطة شاشة أو تسجيل شاشة محتوى TikTok الخاص بشخص ما ولكنك قلق من أن يعلم؟ أم أنك منشئ محتوى تريد معرفة ما إذا كان TikTok سيحذرك عندما يقوم شخص ما بعمل نسخ من عملك في شكل لقطات شاشة أو تسجيلات شاشة؟

هل يرسل TikTok إشعارات التقاط الشاشة أو تسجيل الشاشة؟

على الرغم من أن Snapchat ينبه الأشخاص عندما يقوم شخص ما بالتقاط لقطة شاشة أو تسجيل شاشة لمحتواهم ، إلا أن TikTok لا ينبه أي شخص عندما تفعل ذلك. هذا يعني أنه يمكنك التقاط لقطات شاشة وتسجيل شاشة المحتوى على TikTok بحرية ، دون خوف من أن يتلقى الأشخاص إشعارات بأنك قمت بذلك.

هل يخطرني TikTok عندما يقوم شخص ما بالتقاط لقطة شاشة أو تسجيل شاشة مقاطع الفيديو الخاصة بي؟

إذا كنت منشئ محتوى على TikTok ، فقد تشعر بخيبة أمل عند معرفة أن المنصة لا تخبرك عندما يقوم شخص ما بالتقاط لقطة شاشة أو تسجيل شاشة لمقاطع الفيديو الخاصة بك. يمكن لأي مستخدم لديه حق الوصول إلى حسابك عمل نسخ من عملك بحرية ، دون أن تعرف أي شيء عن ذلك على الإطلاق.

هل يمكنك تعطيل التقاط الشاشة أو تسجيل الشاشة على مقاطع فيديو TikTok الخاصة بك؟

لا ، لا يمكنك منع الأشخاص من التقاط لقطات شاشة أو عمل تسجيلات شاشة لمحتوى TikTok الخاص بك. ومع ذلك ، يمكنك اتخاذ بعض التدابير لتشديد أمان حساب TikTok الخاص بك. على سبيل المثال ، يمكنك اختيار جمهور مقاطع الفيديو الخاصة بك ، بحيث يمكن فقط لأشخاص محددين مشاهدتها. هذا يمنع الغرباء العشوائيين من نسخ المحتوى الخاص بك.

فيما يلي بعض الطرق لجعل حسابك أكثر خصوصية قليلاً على TikTok:

• تغيير جمهور مقاطع الفيديو الخاصة بك

تتمثل إحدى الطرق لضمان أن يتمكن فقط أشخاص محددون من مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بك في تغيير جمهور الفيديو الخاص بك. يتيح لك TikTok ضبط جمهورك على "الجميع" أو "الأصدقاء" أو "أنت فقط". الأصدقاء هم هؤلاء المتابعون الذين تتابعهم مرة أخرى.

بالنسبة لمقاطع الفيديو التي لم تنشرها بعد ، في شاشة "النشر" ، انقر فوق الجمهور الحالي واختر جمهور الفيديو الجديد الخاص بك. بالنسبة لمقاطع الفيديو الموجودة ، افتح الفيديو ، وحدد النقاط الثلاث على الجانب الأيمن ، وانقر فوق "إعدادات الخصوصية" ، واختر جمهورك.

• اجعل حسابك خاصًا

لضمان أن يتمكن فقط متابعوك من رؤية المحتوى الخاص بك ، يمكنك تحويل حساب TikTok الخاص بك إلى خاص. يسمح لك هذا بمشاركة المحتوى الخاص بك مع الأشخاص المختارين ، ويجب الموافقة على أي متابعين جدد من قبلك لمشاهدة المحتوى الخاص بك.

لإجراء هذا التغيير ، قم بتشغيل TikTok على هاتفك ، وانتقل إلى ملف التعريف ، ثم اضغط على الخطوط الأفقية الثلاثة وانتقل إلى الإعدادات والخصوصية> الخصوصية. الآن قم بتشغيل "الحساب الخاص".

• قم بإيقاف تشغيل خيار التنزيل لمقاطع الفيديو الخاصة بك

يتيح لك TikTok تعطيل خيار التنزيل لمقاطع الفيديو الخاصة بك ، حتى تتمكن من منع الأشخاص من حفظ مقاطع الفيديو الخاصة بك على أجهزتهم. لاحظ أنه لا يزال بإمكان الأشخاص التقاط لقطات شاشة أو تسجيل شاشة المحتوى الخاص بك.

لتعطيل خيار التنزيل ، في TikTok ، انتقل إلى الملف الشخصي ، ثم اضغط على الخطوط الأفقية الثلاثة وانتقل إلى الإعدادات والخصوصية> الخصوصية> التنزيلات. هنا ، قم بإيقاف تشغيل خيار "تنزيلات الفيديو".