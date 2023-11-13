حملة تموينية على المخابز والمحلات التجارية في رأس غارب

نظم اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، حملات تفتيشية استهدفت المخابز والمحلات التجارية في المدينة، بهدف مراقبة الأسعار وضبط توفر مخزون الدقيق وتأكيد توفر الخبز، مع منع التكدس والزحام الذي يمكن أن يتسبب في إزعاج المواطنين.

وأوضح رئيس المدينة أن الحملات شملت جميع المخابز داخل نطاق المدينة، حيث تم التحقق من توفر مخزون الدقيق وضمان توفر الخبز، بالإضافة إلى التأكد من الأوزان المحددة للخبز. كما تم التأكيد على ضرورة كتابة الأسعار في المحلات التجارية وتوضيحها بشكل واضح للمواطنين.

وفي ختام الحملات، أكد نديم على أهمية تحقيق الانضباط في قطاع التموين، مشدداً على ضرورة احترام المحلات للأسعار المحددة وتوفير السلع الأساسية بشكل منتظم، بهدف ضمان راحة المواطنين وتفادي أي تجاوزات قد تؤثر على استقرار السوق.