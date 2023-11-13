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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سفير بيلاروسيا بالقاهرة: اللجنة التجارية المشتركة تبحث تطورات ملف التعاون الاقتصادي

صدى البلد

أكد سفير بيلاروسيا بالقاهرة سيرجي تيرتنتييف على أهمية انعقاد الاجتماع السابع للجنة التجارية المصرية - البيلاروسية المشتركة غدا، الثلاثاء، في العاصمة الإدارية الجديدة برئاسة وزير التجارة والصناعة أحمد سمير ونظيره البيلاروسي الدكتور أليكسي بوجدانوف بهدف تسليط الضوء على جميع التطورات الهامة في ملف التعاون الاقتصادي على مدار السنوات الأربع الماضية وإيجاد حلول للمشاكل الحالية، مشيرا إلى أن الاجتماع السادس للجنة عقد في مينسك عام 2019.


وقال تيرتنتييف - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين - إنه من المقرر أن يعقد الاجتماع الثاني لفريق العمل المعني بالتعاون الزراعي لمناقشة جميع جوانب التعاون الثنائي في مجال الزراعة والأمن الغذائي، بما في ذلك الميكنة والدعم العلمي وإصدار الشهادات والتجارة والتعليم والتدريب وغيرها وذلك على هامش اجتماع اللجنة التجارية .


وأضاف أنه من المقرر عقد الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال البيلاروسي - المصري في القاهرة الجديدة بمشاركة أكثر من 12 شركة بيلاروسية التي ستعرض الفرص المتاحة في مجالي التصدير والتكنولوجيا للشركات المصرية، فضلا عن ذلك سيقدم الجانب البيلاروسي عرضًا تقديميًا لمجمع التكنولوجيا الفائقة البيلاروسي باعتباره النموذج الأكثر نجاحًا للدعم الحكومي لتطوير تكنولوجيا المعلومات في أوروبا..مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات ستكون أول فعالية ثنائية كبيرة تقام في العاصمة الإدارية الجديدة منذ زيارة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو لمصر عام 2020 .


وعن فرص التعاون الثنائي، أكد تيرتنتييف أن مينسك تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون في مجالات الصناعة والزراعة والأمن الغذائي والعلوم والسياحة..معربا عن اعتقاده بحدوث تطورات كبيرة فيما يتعلق بالتعاون في خطوط التجميع المشتركة للعلامات التجارية البيلاروسية للآلات وكذلك الآلات الزراعية والصوامع والشاحنات والمحركات والمصاعد وأنواع أخرى من المعدات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى استعداد بيلاروس للتعاون مع مصر لدخول السوق الإفريقي في ضوء أنها تعد شريكا مثاليا لنا وهذا سيتم بحثه خلال اجتماع اللجنة التجارية المشتركة.


وأفاد بأن بيلاروس تعمل على دعم التعاون مع مصر في مجالي التعليم والعلوم، وهناك عدة مذكرات تفاهم بين الجامعات المصرية والبيلاروسية الرائدة التي يتم إعدادها للتوقيع، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون في هذا المجال في ضوء الرغبة في زيادة تواجد الجامعات البيلاروسية بمصر وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 . 
ونوه بأنه من أكثر المجالات الواعدة للتعاون الثنائي هي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطب والمستحضرات الصيدلانية والدراسات اللغوية والتقنيات والابتكارات الصناعية، مشيرا إلى التطور المتواصل للتعاون بين الأكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروسيا مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمركز القومي للبحوث في مصر . 


وأكد سفير بيلاروسيا بالقاهرة أن التعاون في المجال الاقتصادي بين البلدين يستند دائمًا على الدعم والاحترام والتفاهم المتبادل، وأن مينسك تضع في أولوياتها ليس فقط زيادة حجم التبادل التجاري ولكن أيضا تحسين هيكلها وإقامة شراكات تكنولوجية طويلة الأمد، مضيفا أن بلاده تدرك الإمكانات التصديرية والاستثمارية واللوجستية لمصر، ونحن نتطلع إلى استكشافها بالكامل. 


وأشار إلى أننا نخطط للمشاركة في المعارض والمنتديات الدولية في مصر خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وتبادل زيارات بين الشركات المصرية والبيلاروسية، معربا عن اعتقاده بوجود إمكانيات كبيرة للتجارة الدولية بين الأقاليم البيلاروسية والمحافظات في الإسكندرية ومطروح وأسوان والبحيرة في ضوء زياراته الأخيرة التي قام بها لهذه المحافظات .

 

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