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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سيول على طريق مرسي علم - إدفو وتحويلها إلى البحيرة الصناعية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعرضت منطقة الكيلو 20 طريق مرسى علم إدفو بالبحر الأحمر في الساعات الأولي من صباح اليوم، الاثنين، لهطول أمطار غزيرة تسببت في جريان سيول.

وقام مسؤولو الوحدة المحلية بمرسي علم بتحويل مجري مياه السيول عن طريق لودر المدينة إلى البحيرة الصناعية المعدة لاستقبال مياه السيول بالكيلو 4 بطريق مرسى علم إدفو.

وتواصل الأجهزة المختصة بمرسي علم بالتنسبق مع هيئة الطرق والكباري في إزالة آثار السيول بعد الدفع بعدد من المعدات للمناطق التي تعرضت للسيول.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، عن الانتهاء من سحب مياه الأمطار المتراكمة بمدينة الشلاتين، والتى تعرضت لأمطار متوسطة، حيث تم على الفور انتقال فرق الأزمات والطوارئ، وفرق التشغيل والصيانة وفرق الصرف الصحى لمواقع تجمعات مياه الأمطار، كما تم الدفع بسيارات ومعدات الشركة لسحب المياه المتراكمة وتمت إزالة آثار الأمطار بجميع أنحاء مدينة الشلاتين.
فيما قام مسؤولو الوحدة المحلية بمرسي علم بتحويل مجري مياه السيول عن طريق لودر المدينة إلى البحيرة الصناعية المعدة لاستقبال مياه السيول بالكيلو 4 بطريق مرسى علم إدفو.

وتواصل الأجهزة المختصة بمرسي علم بالتنسبق مع هيئة الطرق والكباري في إزالة آثار السيول بعد الدفع بعدد من المعدات للمناطق التي تعرضت للسيول.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، عن الانتهاء من سحب مياه الأمطار المتراكمة بمدينة الشلاتين، والتى تعرضت لأمطار متوسطة، حيث تم على الفور انتقال فرق الأزمات والطوارئ، وفرق التشغيل والصيانة وفرق الصرف الصحى لمواقع تجمعات مياه الأمطار، كما تم الدفع بسيارات ومعدات الشركة لسحب المياه المتراكمة وتمت إزالة آثار الأمطار بجميع أنحاء مدينة الشلاتين.

البحر الأحمر مرسى علم ادفو سيول امطار بحيرة صناعية الطرق والكباري

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