أمين اتفاقية التجارة الأفريقية: أشكر مصر لإنشائها شركات بمنطقة التجارة الحرة

أبدى وامكيلي مين الأمين العام لاتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، تقديره وشكره لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي على استضافة المعرض الأفريقي للتجارة البينية .

وقال وامكيلي مين في كلمته في افتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية" :" المعرض الأفريقي أحد المنصات الكبيرة في أفريقيا ويدعم التجارة وأصحاب الأعمال الشباب ".

وأضاف وامكيلي مين:" أقدر الرئاسة المصرية لمجهوداتها في تنفيذ منطقة التجارة الحرة الأفريقية ومصر من أولى الدول التي بدأت التجارة وفق قواعد منطقة التجارة ".

وتابع: " أشكر حكومة مصر على قيادتها وإسهاماتها في تنفيذ منطقة التجارة الحرة الأفريقية ومصر اتخذت إجراءات لإنشاء شركات تجارية في إطار منطقة التجارة الحرة الأفريقية ".

واكمل:" نحتفل بمرور 60 عاما على إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية ومنذ 3 سنوات تم ميلاد طفل جديد وهي منطقة التجارة الحرة الأفريقية " مضيفا:" عندما نتعاون كأفارقة ونتشارك نحقق نتائج إيجابية ".