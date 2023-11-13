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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمين اتفاقية التجارة الأفريقية: أشكر مصر لإنشائها شركات بمنطقة التجارة الحرة

صدى البلد

أبدى وامكيلي مين الأمين العام لاتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، تقديره وشكره لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي على استضافة المعرض الأفريقي للتجارة البينية .

 

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 وقال وامكيلي مين في كلمته في افتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية" :"  المعرض الأفريقي أحد المنصات الكبيرة في أفريقيا ويدعم التجارة وأصحاب الأعمال الشباب ".

 

 وأضاف وامكيلي مين:"  أقدر الرئاسة المصرية لمجهوداتها في تنفيذ منطقة التجارة الحرة الأفريقية ومصر من أولى الدول التي بدأت التجارة وفق قواعد منطقة التجارة ".

 

 وتابع: " أشكر حكومة مصر على قيادتها وإسهاماتها في تنفيذ منطقة التجارة الحرة الأفريقية  ومصر اتخذت إجراءات لإنشاء شركات تجارية في إطار منطقة التجارة الحرة الأفريقية ".

 

 واكمل:"  نحتفل بمرور 60 عاما على إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية  ومنذ 3 سنوات تم ميلاد طفل جديد وهي منطقة التجارة الحرة الأفريقية " مضيفا:" عندما نتعاون كأفارقة ونتشارك  نحقق نتائج إيجابية ".

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