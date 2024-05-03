عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استقبال حافل من جمهور مني الشاذلي لأبطال فريق الجودو.. فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استضافت الإعلامية منى الشاذلي ، خلال برنامجها “معكم”، المذاع عبر فضائية “اون” ، لأبطال الجودو، بعد تألقهم الكبير في بطولة إفريقيا للجودو، وحصولهم على 9 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية.

وحين وصلوا ، استقبلهم الجمهور استقبالا حافلا ، معربين عن فخرهم بهم . 

وخلال اللقاء ، قال محمد أبو راقية، الفائز بذهبية البطولة الأفريقية في الجودو، إن أعظم ميدالية في حياته كانت ميدالية ذهب في بطولة أفريقيا.

وأضاف: "انا كنت داخل محدش كان راضي يقولي أن الميدالية الذهب دي هتبقي الفيصل أن احنا ناخد ترتيب عام أول، محدش كان راضي يضغطني".

أبطال فريق الجودو الجودو برنامج “ معكم منى الشاذلى” “معكم فريق الجودو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرة أخرى| كلوب يعلن تفاصيل صادمة عن مشاجرته مع محمد صلاح

هل تعود خطة تخفيف أحمال الكهرباء مجددًا بعد فترة الأعياد؟

صدمة قوية لجماهير الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

60 جنيه انخفاضا| أسعار الدواجن والبيض اليوم مفاجأة بعد التراجع

نجم الأهلي السابق.. فريق إماراتي يقطع الطريق على صفقة الزمالك المنتظرة

مي عمر تثير الجدل بفستان مكشوف

قرار عاجل من كاف بشأن مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا

قبل مباراة توتنهام.. صدمة جديدة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

ترشيحاتنا

أكبر قضية احتكار.. قصة صفقة سرية قيمتها 20 مليار دولار بين أبل وجوجل

بعد أزمته مع محمد صلاح في ليفربول .. قرار رسمي من كلوب

تعليمات خاصة من جوميز لـ«زياد كمال» و«شحاتة» في تدريبات الزمالك

غدا.. محاكمة 11 متهما بنشر أخبار كاذبة في قضية طالبة العريش

إبراهيم العرجاني رئيسا لاتحاد القبائل العربية.. تعرف على محارب التكفيريين في سيناء| بروفيل

إجراء عاجل من الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كوكيز الفستق السريع بمذاق لا يقاوم

ارتجاع المرئ.. أسبابه وتشخيصه وطرق بسيطة لعلاجه

صياد يواجه تمساح طليق في الشارع.. ماذا حدث؟

منة فضالي تثير الجدل بإطلالة صيفية جديدة | شاهد

فيديو

بعد إجرائه عملية جراحية.. الأطباء يمنعون فنانا شهيرا من الكلام

بتحضر صوتها الشتوي.. نيابة دبي تأمر بحبس إعلامي شهير بسبب ياسمين عز

أغنية من ألحاني.. رنا سماحة تكشف تفاصيل أحدث ألبوماتها

فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ