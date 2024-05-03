استقبال حافل من جمهور مني الشاذلي لأبطال فريق الجودو.. فيديو

استضافت الإعلامية منى الشاذلي ، خلال برنامجها “معكم”، المذاع عبر فضائية “اون” ، لأبطال الجودو، بعد تألقهم الكبير في بطولة إفريقيا للجودو، وحصولهم على 9 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية.

وحين وصلوا ، استقبلهم الجمهور استقبالا حافلا ، معربين عن فخرهم بهم .

وخلال اللقاء ، قال محمد أبو راقية، الفائز بذهبية البطولة الأفريقية في الجودو، إن أعظم ميدالية في حياته كانت ميدالية ذهب في بطولة أفريقيا.

وأضاف: "انا كنت داخل محدش كان راضي يقولي أن الميدالية الذهب دي هتبقي الفيصل أن احنا ناخد ترتيب عام أول، محدش كان راضي يضغطني".