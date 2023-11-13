وزير التجارة والصناعة: منطقة التجارة الحرة الأفريقية تستهدف تحقيق التكامل

أكد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن مصر تفتخر باستضافة المعرض الافريقي للتجارة والبينية .

وقال أحمد سمير في كلمته في افتتاح المعرض الافريقي للتجارة البينية"، :" المستجدات السياسية الإقليمية خلفت أثار وتداعيات سلبية على اقتصادات المنطقة".

وتابع أحمد سمير :" يحب التغلب على التحديات القائمة من خلال شراكات إقليمية مع دول أفريقيا ".

وأكمل أحمد سمير :" دعونا نتفق أن التجارة البينية بين دول أفريقيا تظل نسبتها منخفضة بالنسبة لإجمالي حجم التجارة العالمية".

ولفت أحمد سمير :"من هنا تأتي أهمية منطقة التجارة الحرة الأفريقية لإنشاء سوق أفريقي للسلع والخدمات وتحقيق التكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة".

وأوضح احمد سمير:" منطقة التجارة الحرة الأفريقية تعتبر أكبر منطقة تجارة حرة في العالم وتضم 55 دولة من أعضاء الدول الافريقية وتسعى لإنشاء سوق قاري واحد يبلغ سكانه 1.3 مليار نسبة وناتج محلي ناتج محلي 3.4 تريليون دولار ".