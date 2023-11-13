عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تجارية القليوبية: معرض التجارة البينية الأفريقية يزيد الفرص التصديرية للمنتجات المصرية

صدى البلد

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن معرض التجارة البينية الأفريقية، يساعد على خلق العديد من الفرص التصديرية لمصر مع الدول الأفريقية، حيث يشارك في المعرض 57 دولة، من مختلف القطاعات الإنتاجية والاقتصادية التى تتميز بها الدول الإفريقية.

شريف الجبلي: معرض التجارة الأفريقية فرصة واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول

خبير عقارى: القطاع شهد تطورا لم يقتصر على المدن الجديدة والعاصمة الإدارية


وأضاف رئيس تجارية القليوبية، في بيان صحفي له اليوم، أن معرض التجارة البينية الأفريقية 2023 بالقاهرة، يحقق التكامل الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية من خلال تبادل المنتجات المتميزة بكافة القطاعات الصناعية، مؤكدا أن المعرض يحقق شراكة حقيقة بين الدول الإفريقية والشركات والمصانع، لتحقيق نمو ملحوظ في الصادرات المصرية وذيادة حركة التجارة البينية في قارة إفريقيا.


وأوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن معرض التجارة البينية الافريقية يعد منصة شاملة لمجتمع الأعمال والتجارة والإنتاج على مستوى المنطقة، بما يسمح بتسهيل عقد صفقات للتجارة وزيادة الاستثمارات البينية والمشروعات المشاركة ويساعد على تعميق الصناعة وإحلال الواردات بمنتجات مصرية كاملة الصنع.


وأشار "الفيومي"، إلى أن احتضان مصر هذه النسخة من المعرض يؤكد على ريادة مصر لسوق الأفريقي ودعم التكامل الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي في ظل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والمضي قدما نحو مزيد من التكامل بما يسهم في خدمة شعوب القارة ومساعدتهم على تحسين المستويات المعيشية.

اتحاد العام للغرف التجارية الاستثمارات البينية التجارة الحرة التجارة البينية الدكتور محمد عطية الفيومي الدول الافريقية الصادرات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد تراجع الأعلاف 2000 جنيه

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

رمضان صبحي يعود لـ الأهلي.. مفاجأة جديدة بعد تدخل إكرامي

هجوم ناري لـ سيد عبد الحفيظ بعد فوز صن داونز بالدوري الإفريقي

كذب في كذب .. النيابة العامة تكشف مفاجآت عن حفلة المنصورية

نتائج فحوصات شخص متوفي.. تفاصيل غيبوبة خيري رمضان ودخوله العناية المركزة

المقاطعة تشتد والخسائر تمتد| كم خسرت الشركات الداعمة لإسرائيل حتى الآن؟.. الأرقام تكشف

خريطة سقوط الأمطار .. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الاثنين

ترشيحاتنا

استشهاد مصور قناة القاهرة الإخبارية في غزة

كليوباترا وصلت 50 جنيه.. الجنون يضرب أسعار السجائر |وهؤلاء متورطون في الأزمة

فلسطين ترفض إنشاء مخيمات مؤقتة للنازحين من سكان غزة

بث مباشر| الرئيس السيسي يشهد افتتاح المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية

عضو سابق بالحكومة.. سوناك يعين وزيرا جديدا للداخلية البريطانية بعد إقالة برافرمان

رأسه نصف طن| حزب الله يهدد إسرائيل بسلاح فتاك ويكشف عن صوره


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم ينقرض..علماء يلتقطون صور لحيوان عاصر الديناصورات .. شاهد كيف يبدو

تصميم أنيق.. شاهد عارضة أزياء بفستان نانسي عجرم في موسم الرياض

15 صورة من مسرحية الحفيد بعد انضمام سما إبراهيم

أزمة لاعبي الزمالك تشتعل| فتوح: شيكابالا السبب.. والزناري وصبحي نادمان

فيديو

تشبه الكوماندوز .. تعرف على قدرات وحدة النخبة في حماس

لم ينقرض..علماء يلتقطون صور لحيوان عاصر الديناصورات .. شاهد كيف يبدو

ناشطة سويدية تدعم فلسطين بمظاهرة مناخية وتتعرض لموقف مُخذِل.. فيديو

كنت ملحدا وعملت حاجات غلط.. أسرار يكشفها نيقولا معوض لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ