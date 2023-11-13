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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير عقارى: القطاع شهد تطورا لم يقتصر على المدن الجديدة والعاصمة الإدارية

صدى البلد

كشف الدكتور بهاء سالم الخبير العقارى أن الشركات العقارية المصرية اهتمت بملف تصدير العقار، وهو ملف على أولوية القيادة السياسة ، لافتا إلى ان حجم مبيعات القطاع العقارى سجل نسبته 27% للمصريين بالخارج و9% أجانب وفقا لبيانات المجلس القومى للعقار خلال 2021

 


واضاف سالم فى تصريحات له ان القطاع العقارى شهد مؤخرا تطور كبير، حيث لم يقتصر على المدن الجديدة او العاصمة الادارية بل هناك طفرة فى المحافظات، مشيرا  الى انه تم افتتاح أول كارفور ماركت بمدينة بنها، عاصمة القليوبية جاخل احد المشاريع العقارية وقد استطاع تحقيق أعلى مبيعات

وأوضح سالم  أن هذة الطفرة ادت الى ثقة اباجانب والمصريين بالخارج وارتفعت نسبة الاقبال على الشراء ، وهو ما ادى الى زيادة نسبة حجن المبيعات خلال 2023 لتصل إلى 50% من إجمالي حجم المبيعات للشركات العقارية كتصدير عقار، منها 11% للأجانب و39% للمصريين في الخارج، موضحا أن عمليات البيع تتم بالعملة المحلية، وهناك مساعٍ لأن تتم بالعملة الأجنبية.

ولفت الى  مشروع فى مدينه بنها  على مساحة بنائية 40,000 متر مربع، و يعد أكبر مول تجاري في الدلتا داخل كمبوند «نايل ڤيو»، و يوجد به عدد 21 ألف متر مربع مخصصة لوحدات تجارية ويصل عدد العاملين به إلي 300 موظف

وإستكمل سالم  أنه في حالة إتمام عمليات البيع بالعملة الأجنبية سيصل حجم مبيعات العقارات المصرية في الخارج إلى 10 مليارات دولار سنويًا.

وكشف أنه تم تقديم المجتمعات العمرانية متكاملة الخدمات للسوق السعودية والذي لاقي رواجًا وترحيبًا بشكل كبير

وتابع قائلا  : أن المملكة العربية السعودية رأت أن التجربة العقارية المصرية هي الأنسب مقارنة بالتجربة الإماراتية والتركية.

ويقدم «نايل ڤيو» خدمات متكاملة للسكان على سبيل المثال وليس الحصر، نادى صحي واجتماعي، وممشى رياضي، و مساحات خضراء، ومقهى خارجي بالإضافة إلى الخدمات الفندقية، وأكبر مستشفى خاص على مساحة 14.000 متر تضم 150 سريرًا بها جميع التخصصات، وقد تم إنشاؤها على أحدث المعايير الطبية الدولية.


و قد تم اختيار موقع المشروع بمكان مميز على كورنيش النيل وسط مدينة بنها عاصمة القليوبية التي أصبحت محط أنظار المستثمرين وذلك لكثرة الفرص الاستثمارية بها لموقعها الفريد المتميز .

وتوقع أن تحقق حجم مبيعات يتجاوز الـ 2 مليار جنيه، منوها  الى اننا نعمل على زيادة مبيعات العقارات المصرية من خلال محفظة كبيرة من الاستثمارات والمشروعات بعدة دول منها الولايات المتحدة الأمريكية و قطر و بريطانيا و الامارات المتحدة العربية و قبرص و المملكة العربية السعودية 

 

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