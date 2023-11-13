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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المصدرين المصريين: افتتاح الدورة السابعة من معرض Destination Africa 2023 غداً

صدى البلد

أعلنت جمعية المصدريين المصريين – "اكسبولينك" عن قرب انطلاق الدورة السابعة من معرض Destination Africa من فندق رويال مكسيم بالاس كمبنسكي بالقاهرة خلال يومي 15-14 شهر نوفمبر الجاري ويعد المعرض اهم حدث للتبادل التجاري المتخصص في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات، حيث انه يعتبر الحدث الأكبر الذي يجمع مصنعي المنسوجات والملابس من مصر والدول الافريقية مع المشترين الدوليين من جميع انحاء العالم تحت سقف واحد في ضوء التعاون المشترك بين المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، والمجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية، وجمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك" يستعد المعرض لاستقبال عدد كبير من العارضين والمشترين في نسخته الجديدة حيث انه من يشارك في المعرض أكثر من 100 عارض و200 مشتري دولي من مختلف العلامات التجارية العالمية ذات الخبرة والمعرفة الواسعة في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات.


تكمن أهمية المعرض في أنه يعد فرصة لزيادة صادرات مصر وافريقيا لمختلف انحاء العالم من خلال اتاحة فرص لعقد الصفقات التجارية وفتح مجالات للتصدير واقتحام اسواق جديدة، فكرة المعرض الاساسية تقوم علي التعاون المشترك بين الدول الافريقية لعرض كل منتجاتها الفريدة والقاء الضوء على مزاياها التنافسية وبالتالي تجعل منها منافس ذو بصمة مميزة في الأسواق العالمية الخاصة بمجالات صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات.

وشهد المعرض خلال السنوات الماضية نجاح ونمو ملحوظ من حيث عدد العارضين والمشترين الدوليين المشاركين فيه مما ادي الي توسيع وزيادة مساحات العرض من 2000 متر مربع في الدورة السابقة الي 3000 متر في الدورة الحالية. وبالإشارة الي أحد أكبر مؤشرات التي يمكن قياس النجاح من خلالها ان التزايد في عدد الزوار عاماً تلو الاخر ساهم بدوره في ابراز اسم Destination Africa   ووضعه على خريطة المعارض الدولية كما ادي الي تعزيز الثقة بين الجهة المنظمة للمعرض ومجتمع المصدرين والمشترين.

من جانبه قال محمد قاسم – رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين – اكسبولينك و المفوض العام للمعرض إن انطلاق النسخة السابعة من المعرض تأتي تكليلاً للجهود المبذولة خلال الأعوام السابقة بما ضمن موقعه على خريطة المعارض الدولية، ليصبح Destination Africa مكاناً للمصنعين المصريين و الأفارقة بقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات الراغبين في الدخول إلى أسواق جديدة وتحقيق فرص تصديرية مميزة ،ووجهة للمشترين الدوليين الراغبين الحصول على المنتجات المصرية والإفريقية عالية الجودة .

يذكر أن النسخة السابقة شهدت نجاحا كبيرا بمشاركة أكثر من 78 شركة مصرية وأفريقية، فضلا عن استقطاب ما يقرب من 160 مشتري دولي من مختلف انحاء العالم.

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