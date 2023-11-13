الفنون الشفاهية .. محاضرة لـ نادي أدب ثقافة أسوان غدا

يعقد نادي أدب قصر ثقافة أسوان، محاضرة بعنوان "الفنون الشفاهية"، في السابعة مساء غد الثلاثاء 14 نوفمبر، بقصر ثقافة العقاد، ويشارك بها الشاعر جمال حداد الباحث في الفنون الشعبية، ويديرها الشاعر محمد المصري.

تأتي المحاضرة ضمن البرامج الثقافية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني التي تهدف للحفاظ على الموروث الشعبي والتوعية به، ويقدمها فرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود، التابع لإقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحي.

يشار إلى أن إنشاء نادي أدب للفنون الشفاهية "النميم" جاء ضمن توصيات المؤتمر الأدبي الخامس لإقليم جنوب الصعيد في مارس 2017 الذي أقيم بمحافظة أسوان بعنوان "تحولات الهامش والمسكوت عنه في ثقافة الجنوب".

ويعد الفن الشفاهي أو النميم من الفنون القولية التي تقال في المناسبات الشعبية، وهو من كنوز الأدب في صعيد مصر خاصة قبيلتي العبابدة والجعافرة المنتشرتين في محافظتي أسوان والبحر الأحمر.