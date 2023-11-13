جامعة حلوان: نعمل على وضع خطة لزيادة أعداد الوافدين

تحرص جامعة حلوان على الاهتمام بالطلاب الوافدين بكافة الكليات والعمل على توفير كافة الخدمات التي يحتاجون لها خلال العام الدراسي سواء لطلاب مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا، وذلك لأهمية دور الطلاب الوافدين حيث يعدون سفراء الجامعة داخل بلادهم.

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ان الكليات تعمل حاليا على تصميم خطة متكاملة لتسويق الجامعة بهدف زيادة عدد الوافدين، وعمل مادة تعريفية عن الجامعة يشرف عليها كلية الآداب.

وأكد على أهمية دور كلية الآداب في إعداد الكوادر المؤهلة في مجالات الآداب والعلوم الإنسانية، وإتقان الطالب اللغة لكى يستطيع ايجاد فرص مناسبة في سوق العمل.

ونظمت كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان لقاءً تعريفيًا لطلابها بالتعاون مع إدارة فنادق اكور “فندق فيرمونت نايل سيتى" وذلك ضمن استراتيجية الجامعة لرفع مهارات الطلاب وزيادة معارفهم لتأهيلهم لسوق العمل.

حضر اللقاء ما يقرب من 50 طالبًا وطالبة، وتناول كيفية اجتياز المقابلة الشخصية وأهم الأسئلة التي يتم طرحها خلالها وكيفية الإجابة عليها بشكل احترافي.

وأقيم اللقاء تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة سهى عبد الوهاب عميدة الكلية، وتنظيم الدكتور سامح جمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشارك في اللقاء كلا من: الأستاذة أية بدير مسئولة إدارة التدريب بالفندق وفنادق أكور مصر، وسارة نشأتي مسئولة إدارة الاستقطاب والتوظيف بالفندق، والدكتور حسن الياس مدير إدارة المبيعات والتسويق بالفندق.

وهذا يؤكد حرص الجامعة على رفع كفاءة طلابها من خلال إقامة مثل هذه اللقاءات التعريفية بالتعاون مع سوق العمل، بهدف تأهيلهم تأهيلاً عالياً يواكب متطلبات سوق العمل.

كما نظمت إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان مهرجانًا رياضيًا ترويجيًا لطلاب ذوي الهمم، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وتضمن اليوم الترويجي العديد من الأنشطة منها تنس الطاولة، السلم والثعبان إصابة الهدف، مصارعة الذراعين، الدراجات، شد الحبل.



ويأتي ذلك في إطار رعاية الجامعة لأبنائها ذوي الهمم ودعم الأنشطة الطلابية لما لها من دور في بناء الشخصية، وحرص الجامعة على دمج ذوي الهمم من طلابها في مختلف الأنشطة، تعزيزاً لثقتهم بأنفسهم وقدراتهم.



وشهد المهرجان مشاركة واسعة من طلاب الجامعة ذوي الهمم، الذين أبدوا حماساً كبيراً في المنافسات الرياضية المختلفة.

أقيمت الفعالية تحت إشراف هشام رفعت أمين الجامعة المساعد، و محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، أيمن عبد العزيز مدير الإدارة، و محمد الطناحي رئيس القسم، و أحمد إبراهيم مسئول النشاط.

كما استكمل مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس المرحلة الثانية من مشروع تدريب لغة الإشارة لموظفي الهيئة القومية للبريد المصري ضمن المبادرة الرئاسية لدمج ذوي الهمم، وذلك فى إطار التعاون المثمر والفعال بين جامعة عين شمس والهيئات والوزارات المختلفة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين ، رئيس الجامعة ، وتحت إشراف الدكتورة نيفين عاصم، مدير المركز، ومنسق التدريب أسماء حمد ، و محمد عطوة أمين المركز .

يهدف البرنامج إلى تقديم خدمات الدعم الفني والتدريب فى إطار من الإحترافية وعلى أيدى مدربين أكفاء متخصصين وبمبادرة فريدة من نوعها من قطاع إدارة وتنمية رأس المال البشري بالبريد المصري لتقديم كافة الخدمات التى تتميز بها الهيئة لجميع المواطنين بنفس الكفاءة و ذلك طبقا للتوجيهات الرئاسية و تماشياً مع رؤية مصر ٢٠٣٠ .