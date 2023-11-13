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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفاة شقيقة دونالد ترامب الكبرى عن عمر 86 عاما

شقيقة دونالد ترامب
شقيقة دونالد ترامب الكبرى ماريان ترامب باري

توفيت اليوم الاثنين ماريان ترامب باري، الشقيقة الكبرى للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والقاضية الفيدرالية السابقة، عن عمر يناهز 86 عاما.

وكانت باري وشقيقها الأصغر، الرئيس الأمريكي السابق البالغ من العمر 77 عامًا، على خلاف ملحوظ، وبحسب ما ورد توفيت باري في منزلها بمدينة نيويورك، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن شخصين مطلعين.

 وأوضحت "نيويورك تايمز" أنه عثر على باري في وقت مبكر من صباح الاثنين، وسبب وفاتها غير معروف.

باري هي الابنة الكبرى لفريد وماري آن ماكلويد ترامب، وكانت مساعدة المدعي العام الأمريكي في عام 1974 قبل أن يتم تعيينها في المحكمة الجزئية الأمريكية لنيوجيرسي من قبل الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريجان في عام 1983 وتقاعدت في عام 2019.

والجدير بالذكر أن باري وشقيقها الأصغر الرئيس السابق البالغ من العمر 77 عامًا كانا على خلاف، وكشفت التسجيلات الصوتية الصادرة عن ماري إل ترامب، ابنة أخت باري ودونالد، أن باري كانت تنتقد بشدة تصرفات شقيقها السياسية الغريبة، ووفقًا لتقرير صادر عن Town & Country، وصفت باري شقيقها بأنه "مهرج" خلال انتخابات عام 2016.

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