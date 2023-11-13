عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسؤول بشمال سيناء: مطار العريش استقبل 3200 طن من المساعدات الدولية للفلسطينيين

اللواء مصطفى محمد
اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب مح

قال اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب محافظ شمال سيناء، إن محافظة شمال سيناء منذ بداية الأزمة يوم 7 أكتوبر، كانت لديها توجيهات بجميع قطاعات المحافظة ومراكز المدن، بالاستعداد الكامل لأي طارئ، مع وقف الإجازات للطواقم الطبية، والاستعداد الكامل من أجل الأزمة في قطاع غزة. 

تفاصيل الاستعداد لاستقبال المصابين الفلسطينيين 

وأضاف مصطفى، خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمد شردي، خلال لقاء خاص من داخل سيناء  لـ برنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة"، أنه كان هناك علم بأن جميع الحالات القادمة إلى مصر هي حالات عظام، وتحتاج مستلزمات طبية خاصة، ووزارة الصحة لم تبخل بشكل تام على مستشفيات شمال سيناء بهذه المستلزمات، كما تم مضاعفة حصة شمال سيناء من المواد الغذائية والمواد البترولية وغيرها في ضوء المساعدات المقدمة واستقبال المصابين. 

وتابع، أن جميع المرافق الحيوية بالمحافظة استعدت بشكل كامل للتعامل مع الأزمة، لافتا إلى أن مطار العريش استقبل 128 طائرة، حوالي 3200 طن من المساعدات، من أجل إرسالها إلى الشعب الفلسطيني. 

من جانبه علق محمد شردي: "العالم كله باعت 3200 طن، ومصر لوحدها لغاية الأسبوع اللي فات حجم المساعدات المقدمة من الجمعيات الأهلية والناس المصرية 5400 طن، يعني مصر مقدمة مساعدات مرة ونص قد كل دول العالم". 

محافظة شمال سيناء مكتب محافظة شمال سيناء اليوم قناة الحياة المرافق الحيوية مطار العريش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليفربول يحدد قيمة بيع محمد صلاح| كم السعر؟

حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

لامس مواطن حساسة.. حارس عقار يطارد ضحيته فى شارع الهرم

التطبيع مع إسرائيل .. ليبيا تعلن قرارا جديدا ضد تل أبيب

رأسه نصف طن| حزب الله يهدد إسرائيل بسلاح فتاك ويكشف عن صوره

"الحقوني جوزي اختفى".. مفاجأة في بلاغ سيدة سوهاج عن غياب زوجها

ضغط دولي كبير.. إسرائيل تكشف موعد نهاية العدوان على غزة

قرار عاجل..اتحاد الكرة يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في السوبر الجديد

موضوعات متعلقة

طبيبة بمستشفى العريش: متواجدة لتقديم الدعم النفسي للمصابين الفلسطينيين

14 استشهدوا وابنتي حُرقت.. والد أحد الأطفال المصابين بمصر يكشف تفاصيل مؤلمة

أم فلسطينية باكية: شبابنا هيفضل موجود وأراضينا هترجع

"ضربوني بصاروخين".. أحد المصابين الفلسطينيين في مصر يكشف معاناة أهل غزة

مسيرة تاريخية.. صدمة لجماهير الأهلي حول مستقبل علي معلول مع الفريق

تدخل وسطاء.. تطورات في أزمة ثلاثي الزمالك بعد عرضهم للبيع

السفير هشام بدر: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء أثبتت كفاءة المصريين

حياة كريمة: 60 ألف متطوع متواجدون كمراقبين في العملية الانتخابية

ترشيحاتنا

تدمير 12 منزلا و31 شهيدا.. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة في مخيم جباليا

تطور خطير.. إسرائيل تحذر إيران من التدخل في حرب غزة

هيدفعوا ملايين.. تحذير عاجل من رئيس البورصة السلعية لكل المتلاعبين بالفواتير

أحمد موسى لـ مساعد وزير التموين: هل لدينا أزمة في السكر؟

بعد هجوم الاحتلال على مبنى قطري في غزة.. إدانات سعودية وعربية

محمد صلاح يضع مصر بقائمة الدول الأكثر تسجيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف اكتشف عبد الرحمن الخميسي الفنانة سعاد حسني؟.. تفاصيل مدهشة

نفسي في طفل .. صور تتسبب في تصدر حورية فرغلي التريند

وفاة الرضيعة البريطانية "إندي" بأمر من المحكمة.. ما القصة؟

بالأسود .. جنا عمرو دياب تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة.. شاهد

فيديو

هيرخص .. قرار عاجل من الحكومة حول واردات الذهب

تدمير دبابة ومصـ.رع ضابط مخابرات ..الاحـ.تلال يكشف عن خسائر فادحة

المساعدات تتوافد لغزة عبر مصر .. 4 طائرات وسفينة تركية تصل العريش

ظهروا في النادي .. آخر تطورات أزمة ثلاثي الزمالك وحقيقة بيعهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ