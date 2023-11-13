مسؤول بشمال سيناء: مطار العريش استقبل 3200 طن من المساعدات الدولية للفلسطينيين

قال اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب محافظ شمال سيناء، إن محافظة شمال سيناء منذ بداية الأزمة يوم 7 أكتوبر، كانت لديها توجيهات بجميع قطاعات المحافظة ومراكز المدن، بالاستعداد الكامل لأي طارئ، مع وقف الإجازات للطواقم الطبية، والاستعداد الكامل من أجل الأزمة في قطاع غزة.

تفاصيل الاستعداد لاستقبال المصابين الفلسطينيين

وأضاف مصطفى، خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمد شردي، خلال لقاء خاص من داخل سيناء لـ برنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة"، أنه كان هناك علم بأن جميع الحالات القادمة إلى مصر هي حالات عظام، وتحتاج مستلزمات طبية خاصة، ووزارة الصحة لم تبخل بشكل تام على مستشفيات شمال سيناء بهذه المستلزمات، كما تم مضاعفة حصة شمال سيناء من المواد الغذائية والمواد البترولية وغيرها في ضوء المساعدات المقدمة واستقبال المصابين.

وتابع، أن جميع المرافق الحيوية بالمحافظة استعدت بشكل كامل للتعامل مع الأزمة، لافتا إلى أن مطار العريش استقبل 128 طائرة، حوالي 3200 طن من المساعدات، من أجل إرسالها إلى الشعب الفلسطيني.

من جانبه علق محمد شردي: "العالم كله باعت 3200 طن، ومصر لوحدها لغاية الأسبوع اللي فات حجم المساعدات المقدمة من الجمعيات الأهلية والناس المصرية 5400 طن، يعني مصر مقدمة مساعدات مرة ونص قد كل دول العالم".