جديدة ومبتكرة.. طريقة عمل صدور الدجاج بمربى المشمش

صدور الدجاج من الوجبات الرئيسية على مائدة الطعام وتتميز بعناصر غذائية عالية ومحببة لدى الكبار والصغار.

ومن الوصفات الجديدة والمبتكرة صدور فراخ بمربى المشمش، والتي تتميز بطعم لذيذ وشهي، ويمكنك تقديمها كالتالي.

طريقة عمل صدور دجاج بمربى المشمش:

المقادير:

‏-4 صدور دجاج مقطعة

‏-1 بصل مفروم

‏-1 طماطم مقشرة ومقطعة

‏-2 معلقة كبيرة مربي مشمش

‏-2 معلقة كبيرة زيت زيتون

‏-1 معلقة كبيرة معجون طماطم

‏-1 معلقة كبيرة سكر

‏-1 معلقة صغيرة كزبرة يابسة

‏-½ معلقة صغيرة قرفة

‏-½ معلقة صغيرة كركم



طريقة التحضير:

تقلى صدور الدجاج في زيت الزيتون ثم يضاف إليها البصل المفروم ويقلى ويترك دقيقتان على نار هادئة ثم يضاف الكزبرة والقرفة والكركم لتحمص أيضاً.

ويضاف السكر ثم المربى والطماطم المقطعة وقليل من الماء مع قليل من الملح والفلفل الأسود ويترك على النار الهادئة حتى ينضج ويقدم مع الأرز الأبيض.