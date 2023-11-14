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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

10 أعشاب تعالج الإمساك المزمن

الإمساك
الإمساك

هناك عدد من الأعشاب التي يُعتقد أنها تساعد في تخفيف الإمساك المزمن وتحسين حركة الأمعاء. ومع ذلك، يجب أن يتم استشارة الطبيب قبل تناول أي أعشاب للتأكد من ملاءمتها لحالتك الصحية الخاصة. 

وفيما يلي 10 أعشاب شائعة يُزعم أنها تعالج الإمساك المزمن بحسب ما نشره موقع هيلثي :

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10 أعشاب تعالج الإمساك المزمن

السينا: وهي أحد الأعشاب الملينة التقليدية وتعمل على تحفيز حركة الأمعاء.

الشونتيانغ: وهي عشبة صينية تستخدم لتحسين حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك.

الخرشوف: يُعتقد أنه يحتوي على مادة تعزز حركة الأمعاء وتسهل عملية الهضم.

الزنجبيل: يُعتقد أنه يحفز الجهاز الهضمي ويخفف الإمساك عن طريقة تحفيز حركة الأمعاء.

البابونج: يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن يخفف الالتهابات في الجهاز الهضمي ويحسن حركة الأمعاء.

الزبادي: يحتوي على بكتيريا مفيدة للجهاز الهضمي ويمكن أن يساعد في تحسين حركة الأمعاء.

الألوة فيرا: يُعتقد أنه يحتوي على خصائص ملينة ومهدئة للجهاز الهضمي.

الشومر: يُعتقد أنه يحسن حركة الأمعاء ويخفف الغازات والانتفاخات.

الشمرة: تُستخدم بذور الشمرة لتحسين حركة الأمعاء وتهدئة الجهاز الهضمي.

الشعير: يُعتقد أنه يحتوي على الألياف التي تحفز حركة الأمعاء وتسهل عملية الهضم.

من المهم أن تتذكر أن هذه الأعشاب قد تعمل بشكل مختلف على أشخاص مختلفين، وقد يكون لديك استجابة فردية لذا، يجب استشارة الطبيب قبل استخدام أي أعشاب لعلاج الإمساك المزمن وتحديد الجرعات الملائمة.

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