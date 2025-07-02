طبيب قلب: الرياضة تحميك من مشاكل صحية خطيرة

قال الدكتور محمد السيد، استشاري القلب والأوعية الدموية، إن ممارسة النشاط البدني أمر أساسي للحفاظ على الصحة العامة، خاصة لصحة القلب.

وتابع:"لازم يكون في رياضة بشكل يومي لمواصلة الحياة الطبيعية وتجنب النهجان، حتى لو مش قادر تروح جيم، مارس التمارين في البيت أو استخدم أي جهاز يساعد على تحريك الدورة الدموية."

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قلة الحركة تؤدي للهبوط والنهجان ومشاكل بالجهاز الهضمي

وحذر الدكتور السيد خلال برنامج صباح الخير يا مصر من أن عدم ممارسة الرياضة يؤدي إلى ضعف في الدورة الدموية، ما يسبب أعراضاً مثل الهبوط، النهجان، الدوخة، ومشكلات في المعدة مثل العُصرة والحرقان.

آلام الصدر التي تمتد إلى الذراع قد تشير إلى مشكلة في القلب

وأوضح أن الشعور بـ"طبقة على الصدر أو حرقان يسمع في الذراع" قد يكون دلالة على مشكلة في القلب، لكنها تحتاج إلى فحص دقيق باستخدام رسم القلب لتحديد السبب بدقة، مؤكداً ضرورة عدم تجاهل هذه الأعراض.