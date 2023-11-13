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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو الفقي: الشركة المتحدة تدعم الفلسطينيين بشكل واضح منذ العدوان على غزة

المتحدة
المتحدة

قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت دعماً واضحاً منذ حدوث الاعتداء على الأشقاء الفلسطينيين، هذا الدعم كان واضحاً من خلال الكلمة والصورة وتوصيل الرسالة لمصر والعالم.

وأضاف "الفقي"، خلال مكالمة هاتفية خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الشركة المتحدة قدمت اليوم دعماً مادياً بواقع 150 طناً من المعونات الغذائية للأشقاء في فلسطين، كما زار وفد من الشركة مستشفى العريش لمقابلة المصابين الأطفال.

وأشار إلى أن الخدمة الطبية المقدمة من مستشفى العريش ممتازة ومشرفة، وأهالي المصابين كانوا يشيدون بالخدمة الطبية المقدمة من المستشفى.

وأوضح أن وفد الشركة المتحدة قابل مشايخ القبائل، ولم تكن هذه الزيارة هي الأولى فسبقها زيارة مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وقدمنا لهم الشكر، خاصة أن لهم دوراً على مدار التاريخ في الوقوف ضد أي اعتداء على مصر سواء كان منذ الاحتلال الإسرائيلي على سيناء أو الإرهاب بمساعدتهم للقوات المصرية.

عمرو الفقي المتحدة الفلسطينيين غزة العدوان الشركة المتحدة

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