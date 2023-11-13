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رئيس التحرير
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أصل الحكاية

بكاء على الهواء وتفاصيل مؤثرة.. آخر لحظات مصور القاهرة الإخبارية قبل استشهاده في غزة .. فيديو

مصور القاهرة الإخبارية
مصور القاهرة الإخبارية

أعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بـ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، استشهاد مصور قناة القاهرة الإخبارية، الأمر الذي أثار حالة من الحزن داخل الوسط الإعلامي.

جاء استشهاد مصور القاهرة الإخبارية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تغطيته أحداث غزة، وذلك من أمام محيط مستشفى الشفاء.

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مذيع القاهرة الإخبارية يبكي أثناء نعيه أحد أفراد طاقم القناة بقطاع غزة

تفاصيل استشهاد مصور القاهرة الإخبارية

كتب أحمد الطاهرى عبر حسابه على فيس بوك: أول إمبارح فقدنا البث في محيط مستشفى الشفاء بقطاع غزة وانقطع الاتصال مع طاقمنا.. علمت الآن بنبأ استشهاد المصور وإصابة زميل آخر ولا حول ولا قوة إلا بالله".

وأضاف الطاهري بعدها في فيديو نشره الراديو 9090، عبر حسابه الرسمي في فيس بوك، أن أحد الفنيين أصيب أيضا إصابات بالغة تسببت في بتر اليد والساق، متابعا: "نحتسب الزميل المصور شهيدا".

وذكر أن هذه الاعتداء يضاف إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي وسجله الأسود في الحرب البربرية التي يشنها تجاه الإعلام والمصورين ممن ينقلون الحقيقة للعالم. 

وشدد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على أن قناة القاهرة الإخبارية بكل أطقمها مستمرة في تقديم رسالتها.

بكاء على الهواء

بدوره لم يتمالك المذيع محمد ربيع، مذيع القاهرة الإخبارية، أعصابه وبكى خلال إعلانه لخبر استشهاد زميله المصور بقناة القاهرة الإخبارية.

وقال ربيع خلال البث التلفزيوني، إن هناك عدد كبير من الصحفيين والمصورين يستشهدون في غزة ولا يوجد أي حماية للصحفيين أو حماية للأطقم الطبية.

وتابع "أعداد أخرى تنضم إلى مجموعة الشهداء من زملائنا، الأمر لا يفرق بين أحد في قطاع غزة إن كان يرتدي سترة الصحفي أو لا يرتديها، وإن كانت القوانين الدولية تجرم ذلك لكنه غير بعيد عن نيران الاحتلال، حتى أنها لا تترك المصاب في مكانه".

ماذا قال نقيب الصحفيين؟

فيما نعى نقيب الصحفيين خالد البلشي وفاة المصور عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلا: "لازالت جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الصحفيين وناقلي الحقيقة في فلسطين مستمرة، وآخرها استشهاد مصور قناة القاهرة الإخبارية وإصابة صحفي آخر في قصف لمحيط مستشفى الشفاء بقطاع غزة، طبقا لما أعلنه الزميل أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة."

وتابع: "الجريمة بحق الزميلين تأتي بعد جريمة أخرى وهي قطع الاتصالات عن المستشفى وعن الصحفيين مما عطل وصول الخبر وربما عطل جهود الإنقاذ. رسالة إجلال وتحية للزميلين ولفريق القاهرة الإخبارية على أرض فلسطين والذي يصر على نقل الحقيقة في ظروف شديدة الصعوبة وسط قصف صهيوني همجي."

وأضاف: "وخالص العزاء للزملاء في قناة القاهرة الإخبارية، قلوبنا معكم وتحية إجلال وتقدير لكل من يصر على تأدية عمله وإعادة الاعتبار لمهنة الصحافة. مرة أخرى، نجدد دعوتنا لمحاكمة مرتكبي جرائم إستهداف الصحفيين وناقلي الحقيقة على أرض فلسطين كمجرمي حرب ونطالب بفتح تحقيق دولي في جرائم العدوان الصهيوني ضد الصحفيين والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد ما يقرب من خمسين شهيداً."

واختتم قائلا: "معاً لوقف الحرب.. يسقط الاحتلال.. الحرية لفلسطين، المجد لأرواح الشهداء.. المجد لشهداء الصحافة.. المجد للصمود الفلسطيني وعاشت فلسطين حرة"

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