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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القاهرة الإخبارية: خسائر الاحتلال الإسرائيلي بسبب الحرب تتجاوز الـ 100 مليار دولار

قوات الإحتلال الإسرائيلي
قوات الإحتلال الإسرائيلي

قالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة دانا أبوشمسية، إن مجمل خسائر الاحتلال الإسرائيلي المدنية والعسكرية والتعويضية بسبب الحرب على غزة تخطت الـ100 مليار دولار، بتكلفة يومية لقوات الدفاع بلغت 250 مليون دولار.

وأشارت إلى أن نسبة الإيرادات التي كان يمكن أن تحرزها إسرائيل من الاستثمار، توضح أن هناك خسارة تقدر بـ17 مليار دولار خلال شهر واحد، بالإضافة إلى سحب العديد من الاستثمارات في إسرائيل، وتحويل 53 مليار دولار إلى العملة المحلية لتغطية تكاليف الحرب، وهو ما يمثل ربع احتياطي النقد الأجنبي في إسرائيل.

ولفتت إلى أن هناك إحصائية تفيد بأن 300 الف مستوطن غادروا البلد دون حجز تذكرة عودة، وهذا يعني أنهم قرروا البقاء في دول أخرى وعدم العودة مجددا لإسرائيل، واستمرار الحرب على غزة لمدة شهر أخر سيجعل الاقتصاد الإسرائيلي ينهار.

إصلاح المستوطنات 

وأضافت أن هناك تعويضات تقدر بـ7 مليار شيكل من أجل إصلاح المستوطنات التي تضررت بسبب الحرب، فضلًا عن التعويضات للجنود المصابين وأسر القتلى والأسر التي تم ترحيلها بسبب الحرب، سواء الذين رحلوا من تلقاء نفسهم أو الذين رحلتهم السلطات الإسرائيلية.
 

القدس المحتلة الخسائر الإسرائيلية الحرب على غزة إسرائيل السلطات الإسرائيلية

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