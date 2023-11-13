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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مذيع القاهرة الإخبارية يبكي أثناء نعيه أحد أفراد طاقم القناة بقطاع غزة

مذيع القاهرة الإخبارية
مذيع القاهرة الإخبارية

سيطرت حالة من الحزن الشديد على محمد عبيد، مذيع قناة "القاهرة الإخبارية"، أثناء نعيه لأحد أفراد أطقم القاهرة الإخبارية بقطاع غزة، وأجهش بالبكاء.

 

وقال "عبيد": "هناك أعداد كبيرة من الصحفيين وآخرهم زملاؤنا في قطاع غزة يروح ضحية هذا العدوان الذي لا يفرق أو يحترم أي قوانين لحماية الصحفيين أو حماية الأطقم الطبية ومنشآت الأمم المتحدة".

 

وأضاف: "أعداد أخرى تنضم إلى مجموعة الشهداء من زملائنا، الأمر لا يفرق بين أحد في قطاع غزة إن كان يرتدي سترة الصحفي أو لا يرتديها، وإن كانت القوانين الدولية تجرم ذلك لكنه غير بعيد عن نيران الاحتلال، حتى أنها لا تترك المصاب في مكانه".

 

وتابع: "جرائم تدينها كل الأعراف الدولية والصحفية، وذلك لن يثني القاهرة الإخبارية، بالقيام بعملها وإن ضحت بأرواح أبنائها، ومستمرون في تغطية ما يجري في قطاع غزة، ونشد على عضد زملائنا المستمرين في العمل بقطاع غزة

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