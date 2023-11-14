عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل البسبوسة المكرملة

طريقة عمل البسبوسة
طريقة عمل البسبوسة المكرملة

السبوسة من أجمل الحلويات التي يمكن أن تقدميها لضيوفك أو لأسرتك، ولذلك نقدم لكِ اليوم طريقة عمل البسبوسة المكرملة للشيف حميدة عثمان. 

 

طريقة عمل البسبوسة المكرملة


المكونات:
٣ كوب سميد خشن
كوب حليب
كوب زبدة
كوب سكر
ملعقة كبيرة بكينج باودر
ملعقة صغيرة ملح 
ملعقة كبيرة فانيليا 
ملعقتين دقيق
فول سوداني غير مملح للتزيين. 


طريقة عمل البسبوسة المكرملة 


وضع السميد في إناء واسع و إضافة الملح والـ بكينج باودر و الفانيليا و الدقيق و خلطهم جيدا مع بعض.

وفي وعاء آخر علي النار يتم إضافة كوب سكر حتي الذوبان و إضافة الحليب و الزبدة و تقليبهم جيدا في نار هادئة حتي يصبحوا كراميل سائل، ثم اضافته مباشره الي الخليط الناشف من السميد و باقي المكونات و تقليبهم جيدا حتي يتشربوا و من ثم وضع الخليط في صينية البسبوسة المخصصة الفرن.

يتم توزيع الفول السوداني في الصينية و إدخالها الفرن الساخن مسبقا علي درجة حرارة ١٨٠ لمدة  ٣٥ دقيقة. 


الشربات:


كوب سكر
كوب ماء
عصير نصف ليمونة
عود قرفة
معلقه صغيرة زبدة 

طريقة تقديم البسبوسة المكرملة 
 تسقي البسبوسة بالشربات بارد البسبوسة ساخنة، بعد خروجها من الفرن مباشرة.
تترك البسبوسة حتي تبرد ثم تقطع وتقدم. 

طريقة عمل البسبوسة المكرملة البسبوسة المكرملة البسبوسة طريقة عمل البسبوسة ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليفربول يحدد قيمة بيع محمد صلاح| كم السعر؟

حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم

انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد.. 3 لقاءات سر قصة الحب بينهما

مصر تودع أزمة انقطاع الكهرباء.. وهذا ما فعلته الحكومة بشأن الغاز والمازوت

مبررات واهية .. الخارجية: إسرائيل تعيق دخول المساعدات إلى غزة ..ومصر لم تغلق معبر رفح منذ بداية الأزمة

مجلس الأهلي يعتذر عن زيارة الزمالك.. تعرف على السبب

التطبيع مع إسرائيل .. ليبيا تعلن قرارا جديدا ضد تل أبيب

موضوعات متعلقة

حكم الاحتفال بالمولد النبوي .. وكيف احتفل به الملك المظفر؟ العلماء يجيبون

بأقل التكاليف .. طريقة عمل البسبوسة

معنى قوله تعالى "إليه يصعد الكلم الطيب".. وهل يفيد إثبات جهة معينة لله؟

طريقة عمل البسبوسة زي الحلواني للشيف سنان بطرس

بدون تكاليف.. طريقة عمل الطعمية

طريقة عمل الهريسة .. أحلى من المحلات

حلويات أمريكية.. طريقة عمل بودينج البراونيز

من المطبخ الفرنسي.. طريقة عمل شوربة البصل

ترشيحاتنا

توقُّف مولد الطاقة بـ مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني جنوب غزة

السفير حجازي: أمريكا تستخدم إسرائيل والاحتلال لدور وظيفي أضر بالشعبين العربي والإسرائيلي

دعاء الرزق بالمال الحلال.. استجابته سريعة كالبرق

رسالة عاجلة من وزارة الداخلية لقائدي المركبات على الطرق السريعة

أسرع SUPER CAR في السعودية.. كم يبلغ سعرها؟

أسعار السجائر الشعبية قبل وبعد الزيادة .. وعقوبة تنتظر التجار المخالفين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتقدمين في العمر بشكل أسرع.. عنصر يجب على النساء فوق سن 50 تجنبه

لماذا القطط في الحضارة الفرعونية كانت مقدسة لذلك الحد؟.. تفاصيل مدهشة

احذر من تناول هذه الأطعمة والمشروبات على الريق

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

فيديو

من كل 1000 امرأة.. مقطع فيديو يثير الجدل لأعجوبة طبية نادرة

دروس في الصبر.. مقطع مؤثر لمجموعة من فاعلي الخير الفلسطينيين| شاهد

سر رسوب فؤاد خليل في معهد المسرح وعلاقته بـ محيي إسماعيل

هيرخص .. قرار عاجل من الحكومة حول واردات الذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ