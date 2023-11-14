السبوسة من أجمل الحلويات التي يمكن أن تقدميها لضيوفك أو لأسرتك، ولذلك نقدم لكِ اليوم طريقة عمل البسبوسة المكرملة للشيف حميدة عثمان.

طريقة عمل البسبوسة المكرملة



المكونات:

٣ كوب سميد خشن

كوب حليب

كوب زبدة

كوب سكر

ملعقة كبيرة بكينج باودر

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة فانيليا

ملعقتين دقيق

فول سوداني غير مملح للتزيين.



طريقة عمل البسبوسة المكرملة



وضع السميد في إناء واسع و إضافة الملح والـ بكينج باودر و الفانيليا و الدقيق و خلطهم جيدا مع بعض.

وفي وعاء آخر علي النار يتم إضافة كوب سكر حتي الذوبان و إضافة الحليب و الزبدة و تقليبهم جيدا في نار هادئة حتي يصبحوا كراميل سائل، ثم اضافته مباشره الي الخليط الناشف من السميد و باقي المكونات و تقليبهم جيدا حتي يتشربوا و من ثم وضع الخليط في صينية البسبوسة المخصصة الفرن.

يتم توزيع الفول السوداني في الصينية و إدخالها الفرن الساخن مسبقا علي درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٣٥ دقيقة.



الشربات:



كوب سكر

كوب ماء

عصير نصف ليمونة

عود قرفة

معلقه صغيرة زبدة

طريقة تقديم البسبوسة المكرملة

تسقي البسبوسة بالشربات بارد البسبوسة ساخنة، بعد خروجها من الفرن مباشرة.

تترك البسبوسة حتي تبرد ثم تقطع وتقدم.