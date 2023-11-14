السفير جمال بيومي: حجم مساعدات مصر لفلسطين 5 أضعاف ما قدمه العالم

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن فلسطين بالنسبة لمصر هي قضية دولة شقيقة وجارة، وهي أمن قومي لمصر، وفي دهاليز الجلسات المصرية الرسمية في العقود الماضية وهو كان مسؤولًا في ذلك الوقت، وصلب السياسة هو الدفاع عن الأمن القومي المصري.

السفير جمال بيومي يتحدث عن فلسطين

وأضاف "بيومي"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، أن حجم المساعدات التي قدمتها مصر لفلسطين 5 أضعاف ما قدمه العالم أجمع، وهو ما يؤكد أن مصر لم تقصر على اإطلاق في مساعدة الأشقاء في فلسطين، وهذا هو الدور الطبيعي لمصر، وهذا أبلغ رد لمن يدعي أن مصر قصرت في مساعدة فلسطين.

وتابع السفير جمال بيومي، أن حلم الولايات المتحدة الأمريكية بإقامة دولة واحدة بتواجد إسرائيل داخلها لن تنجح على الإطلاق، لافتا إلى أن سياسة الرئيس السادات كان ناجحة للغاية في مواجهة إسرائيل.