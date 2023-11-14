عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السفير جمال بيومي: حجم مساعدات مصر لفلسطين 5 أضعاف ما قدمه العالم

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن فلسطين بالنسبة لمصر هي قضية دولة شقيقة وجارة، وهي أمن قومي لمصر، وفي دهاليز الجلسات المصرية الرسمية في العقود الماضية وهو كان مسؤولًا في ذلك الوقت، وصلب السياسة هو الدفاع عن الأمن القومي المصري. 

السفير جمال بيومي يتحدث عن فلسطين 

وأضاف "بيومي"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، أن حجم المساعدات التي قدمتها مصر لفلسطين 5 أضعاف ما قدمه العالم أجمع، وهو ما يؤكد أن مصر لم تقصر على اإطلاق في مساعدة الأشقاء في فلسطين، وهذا هو الدور الطبيعي لمصر، وهذا أبلغ رد لمن يدعي أن مصر قصرت في مساعدة فلسطين. 

وتابع السفير جمال بيومي، أن حلم الولايات المتحدة الأمريكية بإقامة دولة واحدة بتواجد إسرائيل داخلها لن تنجح على الإطلاق، لافتا إلى أن سياسة الرئيس السادات كان ناجحة للغاية في مواجهة إسرائيل. 

السفير جمال بيومي فلسطين الجلسات المصرية أسامة كمال برنامج مساء دي إم سي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليفربول يحدد قيمة بيع محمد صلاح| كم السعر؟

حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

مصر تودع أزمة انقطاع الكهرباء.. وهذا ما فعلته الحكومة بشأن الغاز والمازوت

انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد.. 3 لقاءات سر قصة الحب بينهما

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم

مبررات واهية .. الخارجية: إسرائيل تعيق دخول المساعدات إلى غزة ..ومصر لم تغلق معبر رفح منذ بداية الأزمة

مجلس الأهلي يعتذر عن زيارة الزمالك.. تعرف على السبب

التطبيع مع إسرائيل .. ليبيا تعلن قرارا جديدا ضد تل أبيب

موضوعات متعلقة

إبراهيم عيسى: رفض العدوان الإسرائيلي في غزة بدأ يظهر بقوة عالميا

أحمد المسلماني يكشف عن نصيحة شارل ديجول لمحمد حسنين هيكل

السفير جمال بيومي: مصر تدافع عن فلسطين منذ 2000 عام قبل الميلاد

تحرك عاجل من البنك المركزي.. أسامة كمال يزف نبأ سارا للمصريين بالخارج

إبراهيم عيسى: التعاطف الغربي الآن مع فلسطين والصور المقدمة للعالم تغيرت

مدير مستشفى العريش: نجحنا في إنقاذ طفلة من بتر أحد أطرافها

مسؤول بشمال سيناء: مطار العريش استقبل 3200 طن من المساعدات الدولية للفلسطينيين

مسئول بشمال سيناء: شفاء 12 حالة من المصابين الفلسطينيين في مصر

ترشيحاتنا

CNN: حماس تتهم الاحتلال بقتل محتجزة إسرائيلية في غارة جوية على غزة

الانتخابات الرئاسية.. الهيئة الوطنية تتيح خدمة تعديل مقر التصويت عبر موقعها الإلكتروني

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم

وزير الاتصالات الفلسطيني يحذر: قطاع غزة يواجه انقطاعا وشيكا وكاملا للخدمات

اخبار مصر على مدار 24 ساعة.. الحكومة تزف نبأ سارا للقطاع الخاص

شبانة: لماذا يتأخر الأهلي في حسم ملعب مواجهة ميدياما؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتقدمين في العمر بشكل أسرع.. عنصر يجب على النساء فوق سن 50 تجنبه

لماذا القطط في الحضارة الفرعونية كانت مقدسة لذلك الحد؟.. تفاصيل مدهشة

احذر من تناول هذه الأطعمة والمشروبات على الريق

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

فيديو

دروس في الصبر.. مقطع مؤثر لمجموعة من فاعلي الخير الفلسطينيين| شاهد

سر رسوب فؤاد خليل في معهد المسرح وعلاقته بـ محيي إسماعيل

هيرخص .. قرار عاجل من الحكومة حول واردات الذهب

تدمير دبابة ومصـ.رع ضابط مخابرات ..الاحـ.تلال يكشف عن خسائر فادحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ