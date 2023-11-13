من مستشفى العريش.. مصابو غزة يروون كيف نجوا من القصف الإسرائيلي

يواصل مستشفى العريش العام تقديم كل سبل التيسير لعلاج المصابين الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وخلال لقاء أجراه الإعلامي أحمد أبو زيد أثنى المصابون ومرافقوهم على ما تقدمه مصر من خدمات لعلاج الفلسطينيين وتوفير كل سبل الراحة لهم.

قالت سيدة فلسطينية تتلقى العلاج في المستشفى، إنها تقطن في حي الزيتون بقطاع غزة، ولكن الاحتلال قصف بيتها التي تقيم فيه مع عائلتها، مشيرة إلى أن زوجها وابنها وعمها أستشهدها، وأصيب بقية أبنائها إصابات مختلفة، أما هي فقد أصيبت بشلل نصفي.

أضافت: "عندما وصلت المستشفى تم اكتشاف إصابته بجلطة في قدمي وأحصل على علاج، وأحصل على علاج طبيعي، كما أنني مصابة بكسر في الفقرات الـ12 والـ3 وقمت بعمل تثبيت فقرات في غزة".

كل شيء تم تسهيله

وتابعت المُصابة الفلسطينية: "كل شيء تم تسهيله وتوفيره في مصر، ولا يوجد شيء واحد ينقصنا".

