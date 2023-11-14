مفاجأة للدوري المصري.. فرج عامر يكشف صفقة جديدة للاعب محترف

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، صفقة جديدة للاعب محترف، خلال الفترة المقبلة.

وكتب عبر حسابه على فيس بوك: “لاعب فلسطيني يلعب في ناد بلچيكي قد نراه قريباً في الدوري المصري (ليس الأفضل)”.

التأهل لكأس العالم

من جانب آخر، علق فرج عامر رئيس نادي سموحة على فرص المنتخب الوطني في التأهل إلى كأس العالم 2026.

وكتب عامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" المنتخب القومي الكروي الوطني مرشح بقوة للوصول لكأس العالم القادمة طريقة مفروش بالورود في ظل تألق المحترفين المصريين في الدوريات الأوروبية بشرط الفوز في اول مواجهتين".