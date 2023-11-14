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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد عقوبات الزمالك.. اتحاد الكرة يكشف مصير فتوح وصبحي مع منتخب مصر

فتوح وصبحي
فتوح وصبحي

تحدث إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن موقف الاتحاد من قرار الزمالك إيقاف أحمد فتوح ومحمد صبحي.

وقال الكومي، عبر برنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "الأمر متروك بالكامل لـ روي فيتوريا مدرب المنتخب بشأن قرار الزمالك بإيقاف فتوح وصبحي".

وحول أسوريو قال: "أوسوريو أكد أنه لا يرغب في التصعيد ضد نادي الزمالك، ولكنه يسعى لحل أزمته مع النادي".

وأضاف: "أوسوريو أكد خلال جلسته في اتحاد الكرة أنه سيزور نادي الزمالك اليوم الثلاثاء".

واختتم: "مندوب من نادي الزمالك حضر لاتحاد الكرة واجتمع مع أوسوريو وأبلغه بالاجتماع معه داخل النادي يوم الثلاثاء".

الجدير بالذكر أن اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، في اجتماعه أمس الاثنين، عدة قرارات بشأن ثلاثي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري بعد التحقيق معهم. 

قرارات حاسمة من نادي الزمالك

قرر مجلس الزمالك، مايلي:

- خصم 25% من إجمالي مستحقات  أحمد فتوح .

- خصم و20% من مستحقات محمد صبحي

- خصم 15% من مصطفى الزناري.

- إخطار اللاعبين واتحاد الكرة بالقرار.

- استمرار القرار السابق للمجس بعرض اللاعبين للبيع.

فيما أرجأ  مجلس حسين لبيب حسم ملف المدير الفني الجديد، واعتبروا الاجتماع ممتدا؛ لحين دراسة جميع السير الذاتية المعروضة على القلعة البيضاء، واختيار الأنسب للفريق.

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