الهلال الأحمر في شمال سيناء: نقدم الدعم النفسي لأكثر من 300 جريح فلسطيني ومرافقيهم

قال الدكتور خالد زايد، مدير الهلال الأحمر بشمال سيناء، إننا نتشرف بأننا نعمل في الهلال الأحمر مع مجموعة من الشباب المتطوعين وأصدقائنا من مؤسسات المجتمع المدني، منوها بأنه تلقى إحصائية من إدارة الأزمات بالهلال الأحمر عن عدد الساعات التطوعية والتي لا تقل عن 100 ألف ساعة عمل متواصلة.

وأضاف "زايد"، خلال مداخلته ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار مع الإعلامي تامر أمين، أنهم يعملون في محيط يتجاوز الـ 150 مترا مربعا، من معبر رفح البري وحتى مستشفى بئر العبد المركزي، بداية من استقبال المصابين الفلسطينيين بالطائرات، بالتنسيق مع وزارة الصحة وهيئة الإسعاف، وتسكينهم في العمارات والمساكن.

أكثر من 300 مصاب

وأكد "زايد"،: "هذا أقل شيء يمكن تقديمه لأشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة"، مشيرا إلى تقديمهم كافة أوجه الدعم النفسي والاجتماعي لأكثر من 300 مصاب وجريح فلسطيني ومرافقيهم.