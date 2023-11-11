الهلال الأحمر بشمال سيناء: مستمرون في استقبال طائرات المساعدات الموجهة إلى غزة

كشف خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر في شمال سيناء، تفاصيل وصول طائرات المساعدات إلى مطار العريش؛ تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة .

وقال خالد زايد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" منذ قليل وصلت طائرة مساعدات محملة بمساعدات إنسانية موجهة إلى قطاع غزة ".

وأضاف خالد زايد: "على مدار اليوم استقبلنا طائرة إماراتية، وأخرى ماليزية، وثالثة إيطالية محملة بالمساعدات لأهالي غزة".

وأوضح خالد زايد: "طائرات المساعدات بها مواد غذائية ومستلزمات طبية وأدوية موجهة إلى قطاع غزة “ مضيفا:” مستمرون في استقبال طائرات المساعدات".

وأكمل خالد زايد: "الهلال الأحمر يقوم بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني وحياة كريمة لتفريغ طائرات المساعدات ونقلها إلى معبر رفح تمهيدا لنقلها لقطاع غزة “، مضيفا: ”عدد ساعات عمل شباب الهلال الأحمر تخطت 80 ألف ساعة عمل منذ 7 أكتوبر وحتى الآن".