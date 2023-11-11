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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الهلال الأحمر بشمال سيناء: مستمرون في استقبال طائرات المساعدات الموجهة إلى غزة

طائرات المساعدات
طائرات المساعدات

كشف خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر في شمال سيناء، تفاصيل وصول طائرات المساعدات إلى مطار العريش؛ تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة .

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وقال خالد زايد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  منذ قليل وصلت طائرة مساعدات محملة بمساعدات إنسانية موجهة إلى قطاع غزة ".

وأضاف خالد زايد: "على مدار اليوم استقبلنا طائرة إماراتية، وأخرى ماليزية، وثالثة إيطالية محملة بالمساعدات لأهالي غزة".

وأوضح خالد زايد: "طائرات المساعدات بها مواد غذائية ومستلزمات طبية وأدوية موجهة إلى قطاع غزة “ مضيفا:” مستمرون في استقبال طائرات المساعدات".

وأكمل خالد زايد: "الهلال الأحمر يقوم بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني وحياة كريمة لتفريغ طائرات المساعدات ونقلها إلى معبر رفح تمهيدا لنقلها لقطاع غزة “، مضيفا: ”عدد ساعات عمل شباب الهلال الأحمر تخطت 80 ألف ساعة عمل منذ 7 أكتوبر وحتى الآن".

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الهلال الأحمر بشمال سيناء: مستمرون في استقبال طائرات المساعدات الموجهة إلى غزة


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