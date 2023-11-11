طائرة المساعدات السعودية لدعم أهالي غزة تتجه إلى مطار العريش

غادرت طائرة المساعدات السعودية الثالثة إلى قطاع غزة، اليوم السبت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، متجهة إلى مطار العريش الدولي تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

وتحمل الطائرة السعودية على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية تزن 35 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وفقا لما أوردته صحيفة "سبق" السعودية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد 11 ألف فلسطيني، جراء الغارات المتواصلة والاجتياح البري، إلى جانب ارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين واستهداف المنشآت الصحية، والمستشفيات والمباني الأممية التي نزح إليها الفلسطينيين.

وكانت المقاومة الفلسطينية، أطلقت عملية “طوفان الأقصي” فجر 7 أكتوبر 2023 ضد مستوطنات غلاف غزة، وأسفرت عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر حوالي 250 آخرين.