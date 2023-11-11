عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طائرة المساعدات السعودية لدعم أهالي غزة تتجه إلى مطار العريش

طائرة المساعدات السعودية
طائرة المساعدات السعودية إلى غزة

غادرت طائرة المساعدات السعودية الثالثة إلى قطاع غزة، اليوم السبت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، متجهة إلى مطار العريش الدولي تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

وتحمل الطائرة السعودية على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية تزن 35 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وفقا لما أوردته صحيفة "سبق" السعودية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد 11 ألف فلسطيني، جراء الغارات المتواصلة والاجتياح البري، إلى جانب ارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين واستهداف المنشآت الصحية، والمستشفيات والمباني الأممية التي نزح إليها الفلسطينيين.

وكانت المقاومة الفلسطينية، أطلقت عملية “طوفان الأقصي” فجر 7 أكتوبر 2023 ضد مستوطنات غلاف غزة، وأسفرت عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر حوالي 250 آخرين.

طائرة المساعدات السعودية مطار العريش المساعدات السعودية إلى غزة المساعدات السعودية مطار الملك خالد مطار العريش الدولي قطاع غزة إغاثة الشعب الفلسطيني الملك سلمان الأمير محمد بن سلمان الاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وصوله 40 جنيها|قرار عاجل من الحكومة ينسف أسعار السكر.. ماذا حدث؟

مفاجأة للملاك.. حل أزمة الإيجار القديم| قانون جديد ينهي الأزمة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

أسعار السكر تفاجئ المواطنين| توجيه هام من التموين بشأن تداوله.. وهذا سعر الكيلو الآن

18 ألف جنيه شهريًا أرباح| شهادة بنك القاهرة الجديدة.. الحق اشتري

48 ساعة دسمة في الزمالك| صائد البطولات يقترب من تدريب الأبيض.. وطارق حامد في النادي.. تفاصيل

400 جنيه رسميًا|أسعار الذهب تتراجع بقوة بعد قرار حكومي عاجل.. وعيار 21 مفاجأة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن الأهلي في كآس العالم للأندية

ترشيحاتنا

فيديو.. أعداد كبيرة من الشهداء "مجهولي الهوية" في مستشفى الشفاء

رسميا.. المستشار حمادة الصاوي رئيسا للدائرة الثانية إرهاب بجنايات أمن الدولة

أمطار رعدية خلال ساعات.. الأرصاد تعلن خبرا عاجلا لـ المواطنين

مصر تتطهر من أخطر آفة| الحكومة تبدأ إزالة آخر منطقة عشوائية خطرة بالقاهرة.. تعرف عليها

توقف عمل العناية المركزة للأطفال وأجهزة الأكسجين فى مجمع الشفاء بـ غزة

موعد مباراة الأهلي مع الجونة والتشكيل المتوقع بعد غياب 9 لاعبين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 نصائح ذهبية تكشفها تسعينية لإطالة العمر.. احرص عليها

مفاجأة صادمة.. ظهور طارق حامد في الزمالك.. هل سيعود؟

3 عوامل تسبب الإصابة بمرض الذئبة.. الأولى أخطرهم

نوع خطير من السرطان يصيب الرجال.. تعرف على أبرز أعراضه

فيديو

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد نجم باريس سان جيرمان بفرنسا.. تفاصيل بالفيديو

تعرف على قرارات النيابة في مشاجرة ابنة هبة قطب

أول فرحته.. حمو بيكا يعلن عن استقبال أول مولود له

فيرست لوك .. زغرودة ليلى علوي في زفاف ابنة شقيقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ