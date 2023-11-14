فاتن عبد المعبود: الخارجية أدانت القصف الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة

أكدت الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن وزارة الخارجية المصرية أدانت خلال بيان لها القصف الإسرائيلي على مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مشيرة إلى أن مصر اعتبرت أن هذا القصف يتنافى مع مبادئ وقيم الإنسانية ولا يمكن تبريره.

وقالت فاتن عبد المعبود، خلال تقديمها برنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر أعلنت أوقفوها مع قطر ضد هذا العدوان الغاشم، وناشدت الأطراف الدولية بالقيام بدورها ضد ما يقوم به العدوان الإسرائيلي من انتهاكات.

محاسبة مرتكبيها

وتابعت مقدمة برنامج “صباح البلد”، أن وزارة الخارجية طالبت باتخاذ مواقف جادة وواضحة والاضطلاع بمسئولياتها إزاء وضع حد لتلك الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة، فضلاً عن توصيف الانتهاكات بمسمياتها دون مواربة ومحاسبة مرتكبيها.