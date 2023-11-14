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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس صرف الإسكندرية يتفقد تمركزات السيارات للتعامل مع تجمعات الأمطار فور حدوثها

أجرى اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية جولة تفقدية علي تمركزات سيارات ومعدات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية للتأكد من جاهزيتها.

وأشار "نافع" إلى انه قد تم رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

بالصور.. أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية صباح اليوم

 وقد شهدت الإسكندرية أمطارا منذ الرابعة فجر اليوم زادت شدتها 
لغزيرة بعدة مناطق.

واكد "نافع " على تمركز ١٨٧ سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع اي تجمع لمياه الامطار فور حدوثه 
ومن خلال اخر تحديث للخرائط الجوية وصور الأقمار الصناعية الواردة من هيئة الأرصاد الجوية من المتوقع اليوم الثلاثاء الموافق  14 نوفمبر  ان تشهد مناطق من محافظة الاسكندرية امطارا تبدأ خفيفة في فترة الصباح على أن تزيد شدتها مع تقدم ساعات النهار لتكون متوسطة الشدة و رعدية أحيانا على فترات متقطعة بنسبة حدوث 50% تقريبا ... كما تنشط الرياح وتصل سرعتها من 50-60 كم/ س وارتفاع الموج على البحر المتوسط يتراوح من  2 - 3.5 متر.

ونبه علي جميع العاملين بضرورة الإلتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، ثم تطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات لتسهيل سريان مياه الأمطار.

وأكد على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وشدد علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.

الاسكندرية الأرصاد الجوية الاقمار الصناعية التعامل الفوري البحر المتوسط الخط الساخن السلامة والصحة المهنية الشركة القابضة لمياه الشرب الصحة المهنية الصرف الصحى اللواء محمود نافع

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