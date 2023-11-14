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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أفضل دعاء لشفاء المريض.. احرص عليه بين الأذان والإقامة

صدى البلد

وردت العديد من الأدعية والأوراد المستحبّة عند كلّ مسألة يريدها العبد من خالقه، ومنها طلب الشفاء من الأمراض والأوجاع بترديد الأدعية المأثورة ومنها  أفضل دعاء لشفاء المريض، فعلى المؤمن إذا أصابه أي مكروه أو أصاب أحد أحبته؛ أن يصبر ويحتسب ويلحّ بالدعاء، ويسأل الله الشفاء و يردد أفضل دعاء لشفاء المريض ويأخذ بالأسباب، ونرصد في هذا التقرير بعض الأدعية من القرآن والسنة. 


أفضل دعاء لشفاء المريض

من الأدعية التي يدعوها الإنسان لنفسه أو لغيره بالشفاء:
«أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير».


«إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين».


«اللهم اشفه شفاءً ليس بعده سقم أبدًا، اللهم خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل والنهار، وارحمه بقدرتك عليه، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه، يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم ألبسه الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه».

«اللهم إني أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير».


«الحمد لله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يارب العالمين».

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دعاء شفاء للمريض


كما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية العديد من الأدعية والأحاديث والآيات التي ينبغي للمسلم أن يدعو بها إن أصابه المرض أو أصاب أحد أقربائه أو أهل بيته، أبرزها:


1- قراءة سورة الفاتحة، وتكرارها سبع مرات.

2- قراءة آية الكرسي الواردة في سورة البقرة.

3- قراءة المعوذتين؛ وهما: سورتي الفلق والناس، وتكرار كل واحدة منهما ثلاث مرات.

.4-قراءة سورة الإخلاص وتكرارها ثلاث مرات.

5-قراءة أول خمس آيات من سورة البقرة.

6- دعاء المريض بالاستعاذة بكلمات الله التامة بقول: (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق).

7- الاستعاذة من الشيطان وشروره، ومن العين وأثرها بقول: (أعوذ بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة).

8- الدعاء بقول: (أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن).

9- الاستغاثة بالله -تعالى- وكلماته التامة من غضبه وعقابه ومن الشياطين وهمزهم بقول: (أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون).


10- الدعاء بقول: (بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك).

11- الدعاء بقول: ( أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك).

12 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لرجل شكا إليه ألم في بدنه: «ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: بسم الله ثلاثا، وقل: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات».

دعاء بين الأذان والإقامة للمريض

  يعد دعاء بين الأذان والإقامة للمريض من السُنن المستحبة عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم -، والتي لها فضل عظيم، فقد حثنا –صلى الله عليه وسلم- على الدعاء للمريض بخمسة عشر كلمة، هي: « أَذْهِبِ البَأسَ، رَبّ النّاسِ، اشْفِه أنْتَ الشّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا‏»، حيث إنه –صلى الله عليه وسل- كان حريصًا على زيارة المريض والدعاء له بالشفاء ، حتى لو لم يكن على الملة، فزار جاره اليهودي.

وقد ورد دعاء بين الأذان والإقامة للمريض بهذه الصيغة، ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة -رضي الله تعالى عنها-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا إذَا عَادَ مَرِيضًا قالَ‏:‏ «أَذْهِبِ البَأسَ، رَبّ النّاسِ، اشْفِه أنْتَ الشّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا‏»‏‏، ومن هنا يُسن عند زياة المريض أن ندعو له بالشفاء.

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