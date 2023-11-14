مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 21 ألف سائح من مختلف الجنسيات

استقبل مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليين اليوم الثلاثاء ما يقرب من 21 ألف سائح قادمين من جنسيات مختلفة على متن 108 رحلات طيران دولية.

وشهد مطار مرسى علم الدولي وصول قرابة 2000 سائح من أوروبا على متن 11 رحلة طيران سياحية، في إطار جهود تعزيز السياحة الدولية في المنطقة. يأتي ذلك ضمن إجمالي 133 رحلة طيران دولية خلال هذا الأسبوع، بدءًا من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبلة.

تواصلت القرى والمنتجعات السياحية في الغردقة ومرسى علم استقبال السائحين بكل احترافية، وسجلت نسب إشغال سياحي مرتفعة خلال هذا الفترة.

أوضح الخبير السياحي أبو الحجاج العماري أن هناك توقعات بارتفاع نسب الإشغال خلال الموسم الشتوي، خاصةً مع اقتراب نهاية العام ورغبة السائحين في قضاء عطلتهم في وجهات سياحية مشمسة ودافئة.

جدير بالذكر أن رحلات اليوم وصلت من عدة دول أوروبية، منها 3 رحلات من ألمانيا، ورحلتين من إيطاليا، ورحلة داخلية، ورحلتين من بولندا، ورحلة من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج، ورحلة من بلجيكا.