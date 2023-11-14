للاطلاع على تطوير العشوائيات.. شوشة يستقبل رئيس جهاز تعمير سيناء

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، اللواء وائل مصطفي حسن رئيس جهاز تعمير سيناء ، في حضور المهندس ناجي ابراهيم محمد مدير عام منطقتي تعمير شمال وجنوب سيناء.



وأكد رئيس جهاز تعمير سيناء، على أن الجهاز جاهز لتنفيذ أي مشروعات في محافظة شمال سيناء طبقا لتوجيهات اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير.

تطوير العشوائيات:



وأشار رئيس الجهاز إلي اطلاع المحافظ خلال اللقاء علي تطورات مشروع تطوير العشوائيات والخطة الاستثمارية والمشروعات الجديدة بالخطة الاستثمارية وتوقيتات انتهاء المشروعات التي يقوم الجهاز بتنفيذها علي أرض المحافظة.



من جانبه ثمن المحافظ الدور الذي يقوم به جهاز التعمير في محافظة شمال سيناء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى، مؤكدًا علي أن هذا اللقاء هو الثاني مع رئيس الجهاز منذ توليه رئاسة الجهاز.