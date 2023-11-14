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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم

صدى البلد

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم /الثلاثاء/ بالبنوك المصرية .


وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع..وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.
 

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعا ما بين 2 - 4 قروش للشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 32.89 جنيه للشراء و33.01 جنيه للبيع..وفي البنك التجاري الدولي سجلت 32.98 جنيه للشراء، و33.13 جنيه للبيع.
وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 32.92 جنيه للشراء و33.03 جنيه للبيع.


كما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين 8 - 15 قرشا للشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 37.71 جنيه للشراء و37.88 جنيه للبيع..وفي البنك التجاري الدولي سجل 37.83 جنيه للشراء و38.00 جنيه للبيع .
 

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 37.74 جنيه للشراء و37.87 جنيه للبيع.


وبالنسبة للعملات العربية..سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي تراجعا إلى أقل من 100 جنيه، وسجل 99.00 جنيه للشراء و99.91 جنيه للبيع - وفقا للبنك الأهلي .
 

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