أحمد حسن: كولر يرفض رحيل موديست في يناير

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن قرار كولر برفض رحيل الفرنسي أنتوني موديست.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك:"خاص.. كولر يرفض رحيل موديست في يناير.. وحال جلب مهاجم جديد سيكون مع موديست".





تشهد الفترة الحالية، جدلا كبيرا من مشجعي القلعة الحمراء، حول جدوي التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست والذيلم يقدم ما يشفع له حتي الآن.

ويعتبر البعض فشل المحترفين الأفارقة في الفترة الأخيرة في القطبين، لغزا ليس له تفسير، فالفرنسي موديست ليسالأول ولكن سبقه لاعبين كثر تفائل بهم الجمهور ولم يقدمو المستوي المطلوب وخلال التقرير التالي نعرض لكم أبرزاللاعبين الذين لم ينجحو في إثبات ذاتهم مع القلعة الحمراء