تعرف على حكم مباراة مصر وجيبوتي بكأس العالم

أعلن اللاعب أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن حكم مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026 عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن: "جيلي ألفريد شافاني يُدير مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026".

أكد أميدو كريم المدير الفني لمنتخب سيراليون، أن حظوظ كل منتخبات مجموعته في تصفيات كأس العالم 2026 متساوية.

وقال أميدو كريم ، في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أعرف مصر جيدا، ولعبت في مصر لسنوات طويلة، وكنت سعيدا للغاية" .

وأضاف: "مجموعتنا قوية جدا وبها منتخبات مميزة، ولكن حظوظ كل المنتخبات متساوية في التأهل إلى كأس العالم" .

وعن خوض مبارياته في ليبيريا، قال: "سيؤثر هذا الأمر كثيرا علينا، كنت أتمنى خوض المباراة في سيراليون أمام جماهيرنا" .