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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد هاني يتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام ..شاهد

محمد هاني
محمد هاني

شارك محمد هاني نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متابعيه صورة جديدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر محمد هاني في الصورة وهو يرتدي تيشيرت منتخب مصر، وذلك بعد انضمامه لصفوف المنتخب الذي يستعد لخوض مباراة جيبوتي في الحولة الأولي من تصفيات كأس العالم 2026.

وأكد أحمد أبومسلم نجم النادي الأهلي السابق، أن هناك خلل واضح في ملف التعاقدات بالأهلي، ولابد من وجود لجنة سكاوتنج لتلبية احتياجات الفريق، مشيرًا إلى أنه لابد أن يكون هناك حوار مع المدير الفني، وكل اللاعبين حتى الآن مستواهم غير ثابت خصوصا محمد هاني وبيرسي تاو وحسين الشحات.

وقال أبومسلم في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "قوة الأهلي كانت في الأطراف والوسط، ورغم قيام كولر بالتدوير في الموسم الماضي لم يتأثر الفريق لأن كل اللاعبين كانوا في حالة فنية جيدة، ولكن الموسم الحالي الأمور مختلفة تماما".

وأضاف: "مباراة الأهلي والجونة لم يتم التحضير لها جيدا من جانب كولر، خصوصا أن علاء عبدالعال يعتمد على الدفاع، وتشكيل الأهلي لم يكن جيدًا كان عليه اللعب بالأساسيين ومن ثم الاعتماد على البدلاء، وقوة الفريق كانت في السيطرة على مجريات الأمور، وهناك لاعبين مستواهم كان متذبذب في المباراة".

 

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