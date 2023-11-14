خبيرة يكشف خطوات رفع مستوى الاهتمام ببرامج البحث العلمي في الجامعات الخاصة

أكدت الدكتورة أمل شمس، الخبيرة التربوية والأستاذة بكلية التربية جامعة عين شمس، علي أهمية البرامج البحثية في الجامعات الخاصة وتأثيرها الملحوظ في تطوير العملية التعليمية وتعزيز جودة التعليم.

تعزيز البحث والتطوير في الجامعات الخاصة

وأوضحت الأستاذة بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هناك اهتماماً متزايداً بالبحث والتطوير في الجامعات الخاصة، وهو ما يعكس تحولاً إيجابياً نحو تعزيز الجانب البحثي في هذه المؤسسات، حيث يلعب البحث العلمي دورًا حيويًا في تحسين جودة التعليم والمساهمة في التطور العلمي والاجتماعي.

تحقيق التوازن في أعداد الأعضاء الهامة

ةشددت الخبيرة التربوية، على أهمية تحقيق التوازن المناسب في أعداد الأساتذة والطلاب والعاملين في الجامعات الخاصة، حيث يجب أن تكون هذه الأعداد مناسبة لضمان انتظام سير العملية التعليمية وتحقيق الجودة المطلوبة.

تطوير تصنيف الجامعات الخاصة

ولفتت إلى ضرورة رفع مستوى الاهتمام ببرامج البحث العلمي في الجامعات الخاصة، وذلك لتعزيز تصنيفها على الساحة العالمية، حيث تحمل هذه الجامعات نخبة من الأساتذة والباحثين المتميزين، ويمكن للبحث العلمي أن يكون عنصراً رئيسياً في تطوير هذه المؤسسات.

وأشارت الأستاذة بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن رفع مستوى الاهتمام ببرامج البحث العلمي في الجامعات الخاصة يتطلب مجموعة من الخطوات والسياسات التي تعزز وتشجع على البحث والتطوير، موضحة أن هناك بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها مثل:

توفير التمويل:

-زيادة التمويل للأبحاث العلمية من خلال توفير منح بحثية ودعم للمشاريع البحثية.

-إنشاء صناديق بحثية خاصة بالجامعة تسهم في تحفيز الأساتذة والطلاب على القيام بأبحاث علمية.

تطوير برامج الدراسات العليا:

-تقديم برامج دراسية تحفز الطلاب على متابعة البحث والتطوير.

-إعداد برامج متخصصة تلبي احتياجات الصناعة وتشجع على البحث في مجالات محددة.

تشجيع الأساتذة:

-تقديم مكافآت وتحفيزات للأساتذة الذين يقومون بأبحاث ناجحة.

-إنشاء برامج تقدير للباحثين المتميزين والمساهمين في المجتمع العلمي.

إقامة مؤتمرات وندوات:

-تنظيم ورش عمل وندوات علمية تجمع الباحثين لتبادل الأفكار وتحفيز التعاون.

-إقامة مؤتمرات دورية لعرض الأبحاث والتواصل مع الأكاديميين والصناعيين.

توسيع شبكة التعاون:

-تشجيع الجامعات على توسيع شبكاتها والتعاون مع مؤسسات أخرى وصناعة القطاع الخاص.

-إقامة شراكات مع شركات ومؤسسات تمول البحث وتشارك فيه.

تحسين بنية التحكيم والتقييم:

-إقامة نظام فعّال لتقييم الأبحاث بحيث يشجع على الجودة والابتكار.

-تشجيع على نشر الأبحاث في المجلات العلمية المحكمة والمرموقة.

تطوير البنية التحتية:

-تحسين البنية التحتية للبحث بتوفير المختبرات المتقدمة والمعدات اللازمة.

-توفير الدعم التقني والتكنولوجي لتسهيل الأبحاث.

الترويج والتسويق:

-إطلاق حملات ترويجية للبرامج البحثية والإنجازات البحثية.

-التسويق للجامعة كمركز بحثي رائد.

التفاعل مع الصناعة:

-تشجيع التعاون مع الصناعة لتحديد احتياجات السوق وتوجيه البحوث نحوها.

تعزيز ثقافة البحث:

-توفير برامج تدريبية تساهم في تحفيز الطلاب والأساتذة على البحث.

-تشجيع على إدراج عناصر البحث في المناهج الدراسية.