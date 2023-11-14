زيادة الركيزة البحثية.. خبير يكشف لـ«صدى البلد» رؤية جديدة لتقدم الجامعات الخاصة

أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن الجامعات الخاصة في مصر تعتبر واحدة من أهم ركائز التعليم العالي، حيث تسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الطلاب وتوفير برامج تعليمية تتناسب مع متطلبات سوق العمل، ومع التطور المستمر في مجال التعليم، أصبح من الضروري على الجامعات الخاصة أن تركز بشكل أكبر على تعزيز الأبحاث العلمية والابتكار.

تنوع البرامج التعليمية وتلبية احتياجات السوق

وقال أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن الجامعات الخاصة في مصر تعتبر مركزًا حيويًا لتطوير مهارات الطلاب وتأهيلهم لمواكبة متطلبات سوق العمل المتنوعة، حيث تقدم هذه المؤسسات برامج تعليمية في مجالات مثل التكنولوجيا، والأعمال، والعلوم الصحية، والفنون، والإعلام، والعلوم الاجتماعية، لضمان توفير كوادر مؤهلة ومتنوعة.

تعزيز البحث العلمي والابتكار

وأضاف الخبير التربوي، أنه في ظل التحولات السريعة في سوق العمل والمتطلبات المتزايدة للكفاءات المهنية، تتسارع جامعات مصر الخاصة نحو تحسين جودة التعليم وتوفير برامج متنوعة تلبي احتياجات القطاعات المختلفة، وتشدد هذه المؤسسات على أهمية التفاعل الفعال مع سوق العمل وتعزيز البحث العلمي لتحقيق التميز وتخريج طلاب مؤهلين.

أهمية البحث العلمي في الجامعات الخاصة

وأوضح الدكتور محمد فتح الله، أن أهمية زيادة الاهتمام ببرامج البحث العلمي في الجامعات الخاصة تأتي من خلال فهم الدور الحيوي الذي يلعبه البحث في تحسين تصنيف الجامعات على الساحة العالمية.

وأشار إلى أن البحث العلمي ليس فقط وسيلة لاكتساب المعرفة والتقدم التكنولوجي، بل يعتبر أحد المؤشرات الرئيسية التي تؤثر في تصنيف الجامعات وتقييمها من قبل المؤسسات الدولية.

التأثير على السياسات التعليمية

ولفت أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن سياسات التعليم العالي تأثرت بشكل كبير بالتصنيفات العالمية للجامعات، حيث توجهت الجامعات نحو تحسين أدائها والتفوق في ميداني البحث والتدريس، وهذا التحسين يأتي كاستجابة لاحتياجات سوق العمل المتزايدة التي تتطلب من الطلاب مهارات عالية وتأهيلًا جيدًا، والذي يمكن تحقيقه بواسطة برامج تعليمية متقدمة وأبحاث.

التنافس العالمي والتصنيفات الدولية

وأشار الخبير التربوي، إلى أنه منذ إطلاق التصنيفات الدولية للجامعات، أصبح التنافس على التصنيفات أمرًا لا يمكن تجاهله، موضحًا أن تصنيف "شنغهاي" الأكاديمي العالمي يعتبر نموذجًا مشهورًا لهذا الغرض، وتحفيز الجامعات للمنافسة يعزز التطوير المستمر والسعي نحو التفوق في البحث العلمي والتدريس.

مساهمة الجامعات الخاصة في استيعاب الطلب المتزايد

وذكر أنه مع زيادة الطلب على التعليم الجامعي في مصر، تلعب الجامعات الخاصة دورًا حيويًا في استيعاب هذا النمو، وتعتبر الجامعات الخاصة، بفضل مرونتها وقدرتها على التكيف السريع، قادرة على تلبية احتياجات الطلاب بشكل أفضل وتقديم برامج تعليمية متطورة تتماشى مع متطلبات العصر.

وصرح بأن زيادة الاهتمام ببرامج البحث العلمي بالجامعات الخاصة تجسد مسارًا لتطوير مستدام وتعزيز تصنيف هذه الجامعات على الساحة الدولية، منوها إلى أن دعم الأبحاث يعزز التفوق التعليمي ويسهم في تحسين جودة التعليم الجامعي في مصر، وبالتالي، يعزز مكانتها على الساحة الدولية.

المرونة في التفاعل مع سوق العمل

وأعلن الخبير التربوي، عن أن الجامعات الخاصة تتميز بالمرونة في التفاعل مع سوق العمل، حيث تقوم بتسهيل التعاون مع الصناعة وتطوير شراكات تعليمية، حيث يمكن أن تشمل هذه الشراكات فترات تدريب للطلاب وفرص العمل لبناء الخبرة العملية، وتقديم دعم مالي للطلاب من خلال برامج المنح الدراسية والمساعدات المالية.

دعم المشروعات التنموية

ونوه أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بأن الدعم المستمر للجامعات الخاصة يعتبر جزءًا من مشروعات التنمية في مصر، حيث يظهر هذا الدعم أهمية تعزيز المشاركة الفعالة في المشروعات التنموية لمواجهة التحديات المتنوعة التي يواجهها المجتمع المصري.