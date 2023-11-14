«البحوث الإسلامية» يبدأ تحكيم أعمال الوافدات في مسابقة «بنت الأزهر الوافدة»

عقد مجمع البحوث الإسلامية اليوم أول لقاءات لجنة تحكيم مسابقة «بنت الأزهر الوافدة»، والتي ينظمها بالتعاون مع قطاع مدن البعوث الإسلامية، وذلك انطلاقًا من دور الأزهر الشريف المعرفي والتوعوي والدعوي؛ واستجابة لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب – شيخ الأزهر بأهمية دعم روح الانتماء لدى الطالبة الوافدة للأزهر الشريف بعلمه وعلمائه عن طريق اكتشاف الطاقات الإبداعية لدى الطالبات الوافدات، وبثّ روح العمل الجماعي.

ويشرف على المسابقة، الدكتور محمد الضويني -وكيل الأزهر، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، كما تتولى الإشراف التنفيذي الدكتورة إلهام شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات.

وعقدت لجنة التحكيم اليوم بحضور الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، والدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث، والدكتور عبد الفتاح العواري عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، والدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة وزارة الثقافة، والسيدة رضا سفينة مدير إدارة البرامج الثقافية بوزارة الشباب والرياضة.

وتستهدف المسابقة تنمية المهارات اللغوية لدى الطالبات الوافدات، إزكاء روح الإبداع والابتكار لدى الطالبات الوافدات، تنمية المعلومات الإثرائية لدى الطالبات الوافدات عن الأزهر الشريف، فتح المجال للتعبير عن الرأي بطريقة منهجية مفيدة، بث روح الانتماء للأزهر الشريف، الكشف عن المواهب الإبداعية لدى الطالبات الوافدات، وتشترط المسابقة أن تكون المشاركات من الطالبات الوافدات بالأزهر الشريف، في أي مرحلة تعليمية، وألا يزيد عدد المشاركات في العمل عن أربع طالبات، وضوح الفكرة، ووضوح اللغة صوتًا أو كتابة، كتابة أسماء المشاركات في العمل على الفيديو.

وتتضمن المسابقة مجموعة من أهمها: تعليم المرأة في الأزهر الشريف، مكانة الوافدات في الأزهر الشريف، انتماء الوافدة للمنهج الأزهري والتعليم الأزهري، رسالة من الوافدة إلى فضيلة الإمام الأكبر تعبر فيها عن أمنياتها وآمالها من الأزهر وإمامه الأكبر، وتبدأ جوائز المسابقة بعشرة آلاف جنيه للفائز الأول، و٥ آلاف للفائز الخامس.

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