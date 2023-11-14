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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بايدن: أتوقع إطلاق سراح المحتجزين في غزة قريبا

بايدن
بايدن

توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، إطلاق سراح المحتجزين في غزة قريبا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

 

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وفي سياق متصل، اعترف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بوجود خلافات داخل وزارة الخارجية حول نهج إدارة بايدن تجاه الحرب بين إسرائيل وحماس في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين يوم الاثنين.

 

وتأتي رسالته إلى الموظفين، التي أُرسلت في أعقاب رحلاته الأخيرة، وسط غضب ومعارضة متزايدة، ليس فقط من الموظفين في وزارة الخارجية ولكن داخل إدارة بايدن الأوسع.

 

وذكرت شبكة 'سي إن إن' الأسبوع الماضي أن مئات الموظفين في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وقعوا على رسالة مفتوحة تدعو إلى وقف إطلاق النار، وهناك تقارير عن 'مذكرة معارضة' داخل وزارة الخارجية.

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