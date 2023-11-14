الاحتلال الإسرائيلي يستهدف البنك الإسلامي بدير البلح وسط غزة

استفزازات لا تنتهي..

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية بـ غزة، اليوم الثلاثاء، وقوع جرحى في استهداف الاحتلال الإسرائيلي لبناية البنك الإسلامي بدير البلح ومنزلا لعائلة أبو العطا وسط قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أمس، الإثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة ودمر مربعاً سكنياً بالكامل في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأضافت وسائل الإعلام الفلسطينية، أنه تم تدمير 12 منزل كلي وانتشال 31 شهيد حتى اللحظة و 9 إصابات في استهداف منطقة نادي خدمات جباليا بلوك 1 شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا” سقوط نحو 30 شهيدًا بقصف طائرات الاحتلال منزلين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وعلى الجانب الآخر، أعلنت كتائب القسام الزراع العسكري لـ حركة حماس، أنهم قضوا على 7 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في محور شمال مدينة غزة.

وقالت كتائب القسام ، عبر حسابها على تطبيق تليجرام، أنهم دمروا ناقلة جند ودبابة صهيونيتين في محور شمال مدينة غزة ذاته بقذائف "الياسين105" واشتعال النيران فيهما.

وأضافت كتائب القسام ، أنها قصفت قاعدة رعيم العسكرية الإسرائيلية برشقة صاروخية.