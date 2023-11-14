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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في 10 أيام.. 200 ألف مواطن فلسطيني فروا من شمال لجنوب غزة

غزة
غزة

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، اليوم الثلاثاء، أنه فر ما يقدر بنحو 200,000 شخص من شمال غزة منذ 5 نوفمبر الحالي بسبب القصف الإسرائيلي المستمر.

وقالت المنظمة في تقرير لها، إن ما يقدر بنحو 200 ألف شخص انتقلوا منذ 5 نوفمبر عبر ممر فتحه الجيش الإسرائيلي، وفقا لرصد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

ويدير الجيش الإسرائيلي سلسلة من الممرات الإنسانية التي يدعي أنها تمكن الناس في شمال غزة من التحرك بأمان إلى الجنوب.

وشدد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية على أن الأشخاص الذين انتقلوا إلى الجنوب يعانون من الازدحام الشديد ومحدودية الوصول إلى المأوى والغذاء والماء مما يخلق قلقا متزايدا.

ووفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فإن مئات الآلاف من الأشخاص غير الراغبين أو غير القادرين على الانتقال إلى الجنوب ما زالوا في الشمال.

وأضاف المكتب أن الفلسطينيين في شمال غزة يكافحون من أجل تأمين الحد الأدنى من الماء والغذاء للبقاء على قيد الحياة. 

وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إلى أن استهلاك المياه من مصادر غير آمنة يثير مخاوف جدية بشأن الجفاف والأمراض المنقولة بالمياه.

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