الصحة الفلسطينية: ثلثا مستشفيات قطاع غزة توقفت عن العمل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن ثلثي المستشفيات والمرافق الصحية في قطاع غزة، توقفت عن العمل، جراء العدوان الإسرائيلي ونقص الوقود.

وأوضحت الصحة الفلسطينية في بيان لها، أن 25 من 35 مستشفى في غزة، و52 من 72 عيادة رعاية صحية أولية، أي أكثر من الثلثين، توقفت عن العمل بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكدت الصحة الفلسطينية استشهاد 202 شهيد من الكوادر الصحية، و36 من الدفاع المدني، إلى جانب إصابة أكثر من 200 جريح من الكوادر الصحية، كما تم الهجوم على أكثر من 60 مركبة إسعاف، تضررت 55 منها وخرجت عن الخدمة.

ويواجه مئات الآلاف من المواطنين في المنطقة الشمالية، إما غير الراغبين أو غير القادرين على النزوح القسري جنوبًا، تحديات في تأمين الموارد الأساسية للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك الماء والغذاء، إذ يثير استخدام مصادر المياه غير الآمنة، وفقا للوزارة، مخاوف مثيرة للقلق بشأن الجفاف والأمراض المنقولة بالمياه.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء إلى 11451 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، والجرحى إلى نحو 31700 جريح.