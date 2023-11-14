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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدحت قريطم يكشف تفاصيل استحداث الداخلية رخصة قيادة جديدة مشفرة ومؤمنة

رخصة جديدة
رخصة جديدة

كشف اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق، تفاصيل جديدة عن استحداث رخصة جديدة مشفرة ومؤمنة من قبل وزارة الداخلية.

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رخصة القيادة 2024.. مشفرة بـ شريحة وتحمل نوع المركبة | صور


وقال مدحت قريطم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إنه تم استحداث منظومة جديد لتراخيص القيادة «رخصة القيادة 2024» لتكون مشفرة ومؤمنة بشريحة إلكترونية، حيث سيتم قراءة «رخصة القيادة 2024» الحديثة من خلال جهاز آلي ويتم الكشف عليها بالجهاز المحمول في الكمائن المرورية وهو ما يوفر الوقت والجهد.


وأضاف اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن أجهزة وزارة الداخلية استحدثتها  بقطاع المرور، في إطار تطوير منظومة المرور واستحداث الخدمات الحديثة التي تسهل على المواطنين وتقلل من تدخل العنصر البشري، وتوفر الوقت والمجهود، وأيضا تقليلا لنسب الحوادث وتسيير الحركة المرورية على الطرق.
 

وأكمل أنه إطلاق رخصة القيادة 2024 قريبا، في بعض المحافظات كمرحلة أولى، حيث تحمل رخصة القيادة 2024، معلومات عن الرقم القومي واسم مالكها باللغة العربية وأيضا اللغة الإنجليزية، وتاريخ ميلاد مالك الرخصة باللغتين، والعنوان التفصيلي له.

مدحت قريطم الإعلامية عزة مصطفى أجهزة وزارة الداخلية الحركة المرورية تسيير الحركة المرورية رخصة القيادة 2024

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