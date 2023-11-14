مدحت قريطم يكشف تفاصيل استحداث الداخلية رخصة قيادة جديدة مشفرة ومؤمنة

كشف اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق، تفاصيل جديدة عن استحداث رخصة جديدة مشفرة ومؤمنة من قبل وزارة الداخلية.



وقال مدحت قريطم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إنه تم استحداث منظومة جديد لتراخيص القيادة «رخصة القيادة 2024» لتكون مشفرة ومؤمنة بشريحة إلكترونية، حيث سيتم قراءة «رخصة القيادة 2024» الحديثة من خلال جهاز آلي ويتم الكشف عليها بالجهاز المحمول في الكمائن المرورية وهو ما يوفر الوقت والجهد.



وأضاف اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن أجهزة وزارة الداخلية استحدثتها بقطاع المرور، في إطار تطوير منظومة المرور واستحداث الخدمات الحديثة التي تسهل على المواطنين وتقلل من تدخل العنصر البشري، وتوفر الوقت والمجهود، وأيضا تقليلا لنسب الحوادث وتسيير الحركة المرورية على الطرق.



وأكمل أنه إطلاق رخصة القيادة 2024 قريبا، في بعض المحافظات كمرحلة أولى، حيث تحمل رخصة القيادة 2024، معلومات عن الرقم القومي واسم مالكها باللغة العربية وأيضا اللغة الإنجليزية، وتاريخ ميلاد مالك الرخصة باللغتين، والعنوان التفصيلي له.