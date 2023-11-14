رخصة القيادة 2024.. مشفرة بـ شريحة وتحمل نوع المركبة | صور

رخصة القيادة 2024 مشفرة ومؤمنة، والتي استحدثتها أجهزة وزارة الداخلية بقطاع المرور، في إطار تطوير منظومة المرور واستحداث الخدمات الحديثة التي تسهل على المواطنين وتقلل من تدخل العنصر البشري، وتوفر الوقت والمجهود، وايضا تقليلا لنسب الحوادث وتسيير الحركة المرورية على الطرق.

رخصة القيادة 2024

حيث قالت وزارة الداخلية أنه تم استحداث منظومة جديد لتراخيص القيادة «رخصة القيادة 2024» لتكون مشفرة ومؤمنة بشريحة إلكترونية، حيث سيتم قراءة «رخصة القيادة 2024» الحديثة من خلال جهاز آلي ويتم الكشف عليها بالجهاز المحمول في الكمائن المرورية وهو ما يوفر الوقت والجهد.

رخصة القيادة 2024

رخصة القيادة 2024

استحداث رخصة قيادة جديدة مشفرة

وأعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق رخصة القيادة 2024 قريبا، في بعض المحافظات كمرحلة أولى، حيث تحمل رخصة القيادة 2024، معلومات عن الرقم القومي واسم مالكها باللغة العربية وايضا اللغة الإنجليزية، وتاريخ ميلاد مالك الرخصة باللغتين، والعنوان التفصيلي له.

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رخصة القيادة الجديدة مصر

كما تحمل رخصة القيادة 2024، تاريخ إصدار الرخصة وايضا تاريخ الانتهاء والوظيفة الخاصة بمالك الرخصة، وصورة مالك الرخصة، وأكواد عن نوع المركبات التي يمكن قيادتها بالرخصة، وتوقيع مالك الرخصة بخط اليد ايضا، وجنسية مالك رخصة القيادة 2024، وفي الخلفية توجد كلمة رخصة قيادة باللغتين وجمهورية مصر العربية وزارة الداخلية.

رخصة القيادة 2024

رخصة القيادة 2024

رخصة القيادة 2024

رخصة القيادة 2024

فئات رخصة القيادة 2024

A.. قيادة دراجة نارية

A1.. قيادة دراجة بخارية 125 سي سي

B.. قيادة ملاكي وملاكي بيك آب

B1.. قيادة سيارة ثلاثية الإطارات

BE.. قيادة سيارة ملاكي تجر صندوق

C.. قيادة نصف نقل

C1.. قيادة نصف نقل وزن 4000 كيلو

C1E.. قيادة سيارة نقل بمقطورة

CE.. قيادة سيارة نقل بكونتينر

D.. قيادة أتوبيس

D1.. قيادة ميكروباص

DE.. قيادة حافلة تجر صندوق

وحدات مرور متنقلة 2023

ومع رخصة القيادة 2024 الحديثة، قامت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بتدشين وحدات مرورية متنقلة لتقديم خدمات تجديد السيارات وفحصها في محافظات القاهرة والجيزة ومطروح وأسوان والإسكندرية كمرحلة أولى، حيث يمكن لطالب خدمة المرور المتنقل طلب الخدمة من خلال الرقم 15558.

رخصة القيادة 2024

رخصة القيادة 2024

رخصة القيادة 2024

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الملصق الإلكتروني على الطرق

وفي إطار تحديث المنظومة المرورية يتم الدفع بوحدات مرورية متحركة لتقديم الملصق الالكتروني على الطرق للمواطنين، وفي إطار تقليل نسب الحوادث وتسيير الحركة المرورية تم التوسع في تشغيل الرادارات المتحركة والثابتة لرصد المخالفات وارسالها لحظيا لمركز معلومات النيابة العامة.