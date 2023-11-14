عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رخصة القيادة 2024.. مشفرة بـ شريحة وتحمل نوع المركبة | صور

رخصة القيادة 2024
رخصة القيادة 2024

رخصة القيادة 2024 مشفرة ومؤمنة، والتي استحدثتها أجهزة وزارة الداخلية بقطاع المرور، في إطار تطوير منظومة المرور واستحداث الخدمات الحديثة التي تسهل على المواطنين وتقلل من تدخل العنصر البشري، وتوفر الوقت والمجهود، وايضا تقليلا لنسب الحوادث وتسيير الحركة المرورية على الطرق.

المرور: إغلاق طريق القطامية - العين السخنة بسبب الشبورة

الداخلية توجه رسالة عاجلة ومهمة لـ مالكي السيارات.. تعرف عليها

جنح المرور تصدر أحكاما رادعة في قضيتي طمس لوحات معدنية لسيارة وقيادة أخرى بدونها

رسالة عاجلة من وزارة الداخلية لقائدي المركبات على الطرق السريعة

رخصة القيادة 2024

حيث قالت وزارة الداخلية أنه تم استحداث منظومة جديد لتراخيص القيادة «رخصة القيادة 2024» لتكون مشفرة ومؤمنة بشريحة إلكترونية، حيث سيتم قراءة «رخصة القيادة 2024» الحديثة من خلال جهاز آلي ويتم الكشف عليها بالجهاز المحمول في الكمائن المرورية وهو ما يوفر الوقت والجهد.

رخصة القيادة 2024
رخصة القيادة 2024

استحداث رخصة قيادة جديدة مشفرة

وأعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق رخصة القيادة 2024 قريبا، في بعض المحافظات كمرحلة أولى، حيث تحمل رخصة القيادة 2024، معلومات عن الرقم القومي واسم مالكها باللغة العربية وايضا اللغة الإنجليزية، وتاريخ ميلاد مالك الرخصة باللغتين، والعنوان التفصيلي له.

اقرأ ايضا.. كشف عورات القاصرات وتحسس أجسادهن.. نص اتهامات الصيدلي عنتيل مدينة نصر

اقرأ ايضا.. جارتي قاعدة بدون ملابس.. حنان تشكو زوجها: لازق في البلكونة وبيقولي عادي

اقرأ ايضا.. ابني راح فين.. أم مغمى عليا ونجلها متوفى في الأسانسير بالجيزة|ما القصة؟

اقرأ ايضا.. لامس أجزاء حساسة بالسماعة الطبية.. قرار عاجل بشأن عنتيل صيدلية مدينة نصر

رخصة القيادة الجديدة مصر

كما تحمل رخصة القيادة 2024، تاريخ إصدار الرخصة وايضا تاريخ الانتهاء والوظيفة الخاصة بمالك الرخصة، وصورة مالك الرخصة، وأكواد عن نوع المركبات التي يمكن قيادتها بالرخصة، وتوقيع مالك الرخصة بخط اليد ايضا، وجنسية مالك رخصة القيادة 2024، وفي الخلفية توجد كلمة رخصة قيادة باللغتين وجمهورية مصر العربية وزارة الداخلية.

رخصة القيادة 2024
رخصة القيادة 2024
رخصة القيادة 2024
رخصة القيادة 2024

فئات رخصة القيادة 2024

  • A.. قيادة دراجة نارية
  • A1.. قيادة دراجة بخارية 125 سي سي
  • B.. قيادة ملاكي وملاكي بيك آب
  • B1.. قيادة سيارة ثلاثية الإطارات 
  • BE.. قيادة سيارة ملاكي تجر صندوق
  • C.. قيادة نصف نقل
  • C1.. قيادة نصف نقل وزن 4000 كيلو
  • C1E.. قيادة سيارة نقل بمقطورة
  • CE.. قيادة سيارة نقل بكونتينر
  • D.. قيادة أتوبيس
  • D1.. قيادة ميكروباص
  • DE.. قيادة حافلة تجر صندوق

وحدات مرور متنقلة 2023

ومع رخصة القيادة 2024 الحديثة، قامت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بتدشين وحدات مرورية متنقلة لتقديم خدمات تجديد السيارات وفحصها في محافظات القاهرة والجيزة ومطروح وأسوان والإسكندرية كمرحلة أولى، حيث يمكن لطالب خدمة المرور المتنقل طلب الخدمة من خلال الرقم 15558.

رخصة القيادة 2024
رخصة القيادة 2024
رخصة القيادة 2024

اقرأ ايضا.. لحظة إنقاذ فتاة التجمع من يد الترزي.. كوافيرة: دخلت لقيت وشه أحمر

اقرأ ايضا.. 5 سنين لحد ما زهقت.. حنين تشكو زوجها: متجوزني عشان «السرير» بس

اقرأ ايضا.. طليقة صيدلي مدينة نصر: حتى بنتنا مسبهاش ولقيت فيديوهاته في اوضة النوم

اقرأ ايضا.. حكاية فتاة التجمع في بروفة الترزي.. دخل وقالي هصلحلك البنطلون ببلاش

الملصق الإلكتروني على الطرق

وفي إطار تحديث المنظومة المرورية يتم الدفع بوحدات مرورية متحركة لتقديم الملصق الالكتروني على الطرق للمواطنين، وفي إطار تقليل نسب الحوادث وتسيير الحركة المرورية تم التوسع في تشغيل الرادارات المتحركة والثابتة لرصد المخالفات وارسالها لحظيا لمركز معلومات النيابة العامة.

رخصة القيادة 2024 رخصة القيادة الجديدة رخصة قيادة مشفرة رخصة القيادة الحديثة استخراج رخصة قيادة 2023 استخراج رخصة القيادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شكري: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين غير مسئولة

مجـ.زرة جديدة بحق نازحين فلسطينيين في مدرسة تابعة للأونروا بـ غزة

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

أمطار واضطراب الملاحة.. بيان مهم من الأرصاد لتحذير هذه المناطق

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

موضوعات متعلقة

قرار عاجل في إعادة محاكمة متهم بحرق نقطة شرطة المنيب

المرور: فتح طريق القطامية - العين السخنة بعد إغلاقه بسبب الشبورة

المرور: إغلاق طريق القطامية - العين السخنة بسبب الشبورة

رسالة عاجلة من وزارة الداخلية لقائدي المركبات على الطرق السريعة

اليوم.. إعادة محاكمة متهم في قضية أحداث ثأر الصف

بدء إعادة محاكمة 14 متهما في قضية فض اعتصام رابعة| بعد قليل

غدا محاكمة 14 متهما في قضية فض اعتصام رابعة

برئاسة المستشار حمادة الصاوي.. قرار عاجل في قضية داعش إمبابة

ترشيحاتنا

تحمل أسلحة.. طائرة إيرانية تصل إلى مطار تدمر السوري

لا دليل أنهم أحياء.. إسرائيل ترفض استلام رهائنها لسبب غريب

بعد توصية من مرموش.. رحيل محمد عبد المنعم عن الأهلي | اعرف القصة

بيان عاجل من حماس بشأن مفاوضات الإفراج عن الرهائن

360 جنيها دفعة واحدة.. تطور جديد في سعر الذهب الثلاثاء 14-11-2023

ابنه لسه 6 شهور.. قصة استشهاد النقيب طارق جميل في مداهمة أسيوط|صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 فئات أكثر عرضة للإصابة بمرض الذئبة.. هل أنت منهم؟

بسعر يتجاوز ربع مليون جنيه.. فستان أنغام يخطف الأنظار في حفل دبي

تفاصيل اختراق الفنانة نادية لطفي للحصار الإسرائيلي في بيروت لعلاج الجرحى

الداخلية تنظم لقاءات لطلبة المدارس لتعريفهم بمخاطر المخدرات.. صور

فيديو

إلهام شاهين تستعين بالفنانة نجاة لدعم فلسطين.. فيديو

معملتليش اعتبار.. نص اعترافات قاتل شقيقته في بورسعيد| فيديوجراف

شاهد من أهلها.. كاتب أمريكي يهاجم بلاده ويعلن تضامنه مع غزة |فيديوجراف

عاد من الموت .. خيري رمضان يكشف تفاصيل مثيرة بسبب دواء تخسيس/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ