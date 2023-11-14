أنغام تطلق حلفونا.. أغنية وطنية حماسية بمشاهد عن تاريخ وبطولات الشخصية المصرية



أطلقت صوت مصر أنغام منذ دقائق أغنية وطنية حماسية بعنوان "حلفونا" مصحوبة بفيديو كليب يبرز الشخصية المصرية التى اثرت الدنيا بمعالم حضارية وبطولات حربية تاريخية ممتدة من جيل لجيل.



"حلفونا" كلمات مصطفى حدوتة لحن إيهاب عبد الواحد ،توزيع وميكس نادر حمدي وماستر أمير محروس وتم إطلاقها على جميع حسابات أنغام على السوشيال ميديا.



وتقول كلمات الأغنية :

"ادي بلدنا وادي الرجاله جاهزين

مين يتعدى حدودو ع المصريين

ادي الارض وادي الرجاله واقفين

مسكنا ف ايدنا كتاب وحلفنا يمين

حلفونا .. حلفونا ع الامانه اللى ف ايدينا

حلفونا حلفونا .. ان احنا نشيلها ف عنينا

حلفونا حلفونا ..ع الامانه اللى ف ايدينا

حلفونا حلفونا ..عمرنا مانفرط فى سينا

بلدى ترابها دهب وحجرها ياقوت

لو هنموت علشانه اهلاً بالموت



قد الدنيا ف ايد بعضنا ماسكين

ومع الحق وقفنا ومش ساكتين

ام الدنيا ووعد الحر ده دين

تفضلي حره يامصر ليوم الدين

حلفونا حلفونا ..ع الامانه اللى ف ايدينا

حلفونا حلفونا ..ان احنا نشيلها ف عنينا

حلفونا حلفونا ..ع الامانه اللى ف ايدينا

حلفونا حلفونا ..عمرنا مانفرط فى سينا



احنا تاريخنا ف كل كتاب مكتوب

عُمر المصرى ماخاف ولا بات مغلوب

قول ياتاريخ ولا اسكت واحنا نقول

احنا شداد ع ايدنا الشده تزول

جيل بيورث جيل جدعنه واصول

ارضى هتفضل ارضي ده باب مقفول

حلفونا حلفونا ..ع الامانه اللى ف ايدينا

حلفونا حلفونا ..ان احنا نشيلها ف عنينا

حلفونا حلفونا ..ع الامانه اللى ف ايدينا

حلفونا حلفونا ..عمرنا مانفرط فى سينا"