مستشار الرئيس الفلسطيني: وقف العدوان أولوية لنا

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الأولويات الآن مركزة على وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، ولا يريد بالانشغال بجدليات سياسية مستقبلية قبل الانتهاء من وقف العدوان، وحينما اقترح الوزير الأمريكي على الرئيس الفلسطيني القضية الفلسطينية، كان رد محمود عباس صارما بشأن الأمر، وضرورة العمل على وقف العدوان.

مستشار الرئيس الفلسطيني يتحدث عن وقف العدوان

وأضاف "الهباش"، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية عبر قناة "تن"، أن لا مستقبل لقطاع غزة بمعزل عن الضفة الغربية أو العكس، ولا مستقبل للضفة وغزة بمعزل عن القدس، وهذه هي الدولة الفلسطينية، موضحا أن القمة العربية اتخذت قرارا بتشكيل مجموعة عربية بالتحرك على الصعيد الدولي لضمان وقف العدوان.

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني، أنه يجب أن يكون عنوان هذه المجموعة هي التحرك تجاه الولايات المتحدة الامريكية، إذ أنها هي المسؤولة الأولى عن وقف العدوان، والتعامل يجب ألا يكون باللغة السياسية والحديث عن القانون الدولي والشرعية الدولية والمبادئ والأخلاق، وإنما من خلال لغة المصالح.